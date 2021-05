Quién es Fernanda Gómez, la ahora esposa del Canelo Álvarez

En abril de 2019 Fernanda inauguró su empresa Fernanda Gómez Nailbar & Boutique (Foto: Instagram/ fernandagmtz)

A una semana de haber ganado una de las peleas más importantes en su carrera, Saúl “Canelo” Álvarez planea casarse por lo civil con su novia, y madre de su hija más pequeña, Fernanda Gómez. Después de los rumores, el viernes 14 de mayo el púgil y la modelo tapatía comenzaron a recibir a las personas invitadas al evento con una fiesta previa realizada en la ciudad de Guadalajara, de donde partirán a Punta Mita, Nayarit, el lugar donde se realizará la boda este sábado.

De acuerdo con la cuenta de Instagram identificada como chamonic3, especializada en la difusión de noticias en el mundo del espectáculo, la noche de ayer comenzaron a llegar los invitados a la boda. Durante la reunión previa, los protagonistas del acto nupcial habrían brindado los detalles necesarios para que los asistentes pudieran estar presentes sin ningún contratiempo.

“¡Comienzan a llegar! Los invitados a Guadalajara con destino a Punta Mita para la boda civil de Canelo y Fernanda”, se lee en el perfil de Instagram junto a una compilación de imágenes y videos de las instalaciones donde tendría lugar la ceremonia y fiesta.

Cabe destacar que Fernanda colaboró en el video del último sencillo de Residente Antes que el mundo se acabe donde participa con su novio (Captura de pantalla: Youtube/Residente)

Aunque en diversos eventos deportivos se ha presentado con su novia, entre los fans del tapatío surgió la curiosidad de saber quién es Fernanda y qué llevó a Saúl para formalizar su relación con ella.

Fernanda Gómez Martínez es una modelo mexicana originaria de Guadalajara, Jalisco, tiene 24 años de edad y empezó su relación con el boxeador en 2016. En su cuenta oficial de Instagram sube contenido promoviendo marcas de ropa y calzado, en especial la línea de ropa que promueve al Canelo Álvarez.

Es una celebridad en redes, pues su figura como influencer la ha llevado a sumar más de 300 mil seguidores que reaccionan a sus publicaciones. Constantemente comparte fotografías y videos de sus exóticas vacaciones, de sus lujosas prendas de vestir y su estilo de vida.

La novia del Canelo también gusta de hacer ejercicio y mantener un estilo de vida fitness, así que sube imágenes de su silueta que deja impresionados a todos sus seguidores. Cabe destacar que Fernanda colaboró en el video del último sencillo de Residente Antes que el mundo se acabe donde participa con su novio.

(Captura de pantalla: Instagram @fernandagmtz)

En abril de 2019 emprendió en los negocios del cuidado personal y la venta de ropa para mujer; inauguró su empresa Fernanda Gómez Nailbar & Boutique, una estética dedicada a la pedicura, manicura y el cuidado facial. Su negocio lo ubicó en Guadalajara, Jalisco.

Actualmente su página en Instagram tiene más de 28 mil seguidores, en ese perfil comparte algunos trabajos de manicura y el cuidado de las uñas además de algunas promociones especiales. Debido a la contingencia generada por el COVID-19 tuvo que implementar algunos protocolos para cuidar de sus clientes y continuar operando.

La relación con Saúl Álvarez ha tenido algunas complicaciones, ya que en 2017 se separaron debido a diferencias causadas por rumores de infidelidades. Poco después de que fue oficial su rompimiento, Fernanda dio la noticia de estar embarazada, el padre del bebé era el mismo Canelo.

Saúl Álvarez y Fernanda Gómez lograron formar una familia estable para educar y ver crecer a su hija Marifer (Foto: Instagram/@fernandagmtz)

Aunque la noticia causó revuelo y escándalo, el multicampeón no regresó con ella y mantuvo una relación con Shannon de Lima, ex pareja del cantante Marc Anthony. El noviazgo entre Álvarez y Shannon no duró, por lo que el púgil tapatío regresó con la madre de su hija María Fernanda.

La noticia de su regreso ocurrió en 2018 y se dio a conocer por redes sociales ya que Fernanda compartió una imagen donde el peleador posó junto con su hija. Actualmente, la futura esposa del púgil mexicano comparte fotografías de su vida privada y de algunos detalles de amor que recibe de Canelo.

Desde ese momento mantuvieron una relación estable, en la pelea contra Avni Yildirim ambas estuvieron cerca del cuadrilátero para ver la actuación estelar. Saúl Álvarez y Fernanda Gómez lograron formar una familia estable para educar y ver crecer a su hija Marifer.

SEGUIR LEYENDO: