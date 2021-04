Acusado de insultar a un juez, Fabio Fognini fue expulsado del ATP 500 de Barcelona

El italiano Fabio Fognini fue descalificado el miércoles de la segunda ronda del Torneo de Barcelona por haber insultado al juez de línea cuando ganaba su partido contra el español Bernabé Zapata Miralles. El número 27 de la ATP estaba 6-0, 4-4 sobre su contrincante cuando se vio obligado a abandonar el duelo, luego de haber sido prevenido en una ocasión.

La descalificación de un jugador durante un partido es un hecho raro en el mundo del tenis, aunque tiene algunos precedentes recientes, como la descalificación de Novak Djokovic en el US Open del año pasado por pegar un pelotazo a una juez de silla o la del australiano Nick Kyrgios en Roma, en 2019, por perder los nervios y lanzar una silla a la pista.

Así pues, Zapata, número 147 mundial, pasó a los octavos de final del torneo ATP500 de Barcelona.

“Estaba aquí para jugar al tenis, para luchar el partido aunque fuera perdiendo, no importa. Pero lo que me hicieron hoy fue algo inexplicable. Lo voy a investigar. Pagué por algo que no hice. Es lo primero que todo el mundo debe saber”, declaró el noveno cabeza de serie tras su exclusión de Barcelona.

Fabio Fognini se fue expulsado de Barcelona (Reuters)

”Por supuesto que no estaba jugando mi mejor tenis hoy, pero él estaba haciendo tiros ganadores por todos lados. Estaba intentando luchar y luchar”, señaló el número 27 mundial, quien defendió su inocencia. “Me conocen y me conozco. No voy a decir que soy un buen chico o algo así. Me han llamado chico malo en la pista la mayoría de mi carrera, pero como he dicho antes estaba tratando de volver al partido y luchar hasta el final”, aseveró.

Por ello, el noveno favorito consideró que le “quitaron la oportunidad de jugar al tenis y de tratar de ganar este partido”, y cerró: ”Me paró en el vestuario gente que estaba fuera de la pista y estaba también sorprendida. No voy a decir algo que quizás tenga malas consecuencias”.

Con respecto al torneo catalán, el español Rafael Nadal, cabeza de serie número 1, tuvo que batallar durante más de dos horas para superar al bielorruso Ilya Ivashka, 111º del mundo, en tres sets (3-6, 6-2, 6-4), este miércoles en segunda ronda. En los otros partidos del día, el campeón de Montecarlo, el griego de 22 años Tsitsipas (5º), ganó con facilidad al español Jaume Munar (86ª), 6-0, 6-2. También siguió adelante el español Albert Ramos (46º de la ATP) tras derrotar al francés Adrian Mannarino (34º) 6-4, 6-4.

SEGUIR LEYENDO: