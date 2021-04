Nuevo capítulo en la guerra entre Djokovic y Nadal: “Yo no estoy obsesionado con eso”

Novak Djokovic le contestó a Rafael Nadal (REUTERS/Charles Platiau)

Aunque suelen elogiarse en cada enfrentamiento que protagonizan, la relación entre ambos quedó tocada desde agosto del año pasado, luego de que Novak Djokovic expresara su deseo de crear una organización por fuera de la ATP para representar a los jugadores, defender sus derechos y organizar sus demandas. Producto de este desacuerdo, el serbio renunció a su puesto como presidente del Consejo de jugadores de la ATP. En su momento, este accionar del número 1 del mundo no le cayó bien a Rafael Nadal y Roger Federer, quienes utilizaron sus redes sociales para manifestarse en contra de crear una nueva asociación.

El tiempo pasó, pero todo hace indicar que una grieta se formó. Una muestra de ellos son la última entrevista que concedió el español y la respuesta que le propinó la actual mejor raqueta del planeta.

Con respecto a la carrera del Big Three por ser el máximo ganador de torneos Grand Slam, Nadal manifestó que: “Djokovic está más obsesionado que yo en este aspecto, más centrado en ello, Y lo digo en el buen sentido. Veo que está todo el tiempo hablando de los récords. No es la manera que yo tengo de entender mi carrera. Yo tengo una ambición saludable. Eso no quiere decir que no sea ambicioso porque entonces no estaría en la posición en la que me encuentro hoy. Simplemente es un tipo de ambición diferente a la de Novak”. Rafa y Roger lideran esta carrera con 20, mientras que el balcánico posee 18.

“Yo estoy súper satisfecho de mi carrera, pero eso no quiere decir que haya perdido la motivación. No me frustro si pierdo en un torneo”, añadió Nadal.

El año pasado, Djokovic expresó su deseo de crear una organización por fuera de la ATP para representar a los jugadores (REUTERS/Eric Gaillard)

Estas palabras no pasaron desapercibidas en Djokovic, quien le contestó durante una conferencia de prensa previa al inicio del ATP de Belgrado. “No puedo hablar en su nombre, no sé cómo piensa, pero tiene derecho a opinar sobre cómo me ve con respecto a los récords y todo eso. Personalmente, no siento que esté obsesionado con nada en la vida. He dicho muchas veces en el pasado que la pasión y el amor enorme que siento por este deporte es lo que me mueve. Voy por mis objetivos y nunca he tenido problemas en verbalizarlo. Quizás alguien no pueda decir algo y luego ceñirse a ello, pero nunca me resultó difícil decir: ‘Quiero romper ese récord o alcanzar una meta determinada’. No sé por qué es algo malo, no sólo en términos de récords, sino de cualquier cosa, por ejemplo la política en el tenis ”, arrancó su descargo. Y luego, esbozó: “Creo que todo deportista debe tener metas porque eso le permite saber dónde están el punto A y el punto B y cómo ir de uno a otro. Al establecer objetivos, lográs la claridad mental necesaria para mantenerse disciplinado, responsable y organizado. He tenido períodos en mi vida durante los cuales no tuve una visión clara y no terminó bien para mí”.

Pese a sus diferencias dentro del circuito, el serbio intentó calmar los ánimos con elogios hacia la carrera que viene llevando adelante uno de sus mayores contrincantes: “Yo soy ambicioso y puede que mi ambición sea diferente a la suya. Yo respeto a Rafa, quizá más que cualquier otro jugador en el circuito. Es el mayor rival que he tenido en mi carrera deportiva. Es admirable la dedicación que profesa hacia nuestro deporte. Yo no puedo hablar sobre qué tipo de motivación tiene él, no lo sé”.

El número 1 y 3 del mundo volverían a coincidir en un torneo en el Mutua Madrid Open, competencia que se llevaría adelante del 30 de abril al 9 de mayo.

