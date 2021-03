“No sabía cómo festejarlo”: el gol del arquero del Sevilla a los 93 minutos para el empate ante Valladolid

Hacía más de una década que la Liga de España no vivía una situación así: el arquero del Sevilla, Bono, subió a un córner cuando el tiempo de descuento se terminaba y terminó convirtiéndose en el héroe de su equipo ante Valladolid.

A los 93 minutos, el portero marroquí Yassine Bounou encontró la pelota en el punto de penal tras un córner pasado y un posterior pase atrás de su compañero Youssef En-Nesyri, con la corrección de Jules Kounde en una confusa acción dentro del área del Valladoild. Bono no dudó: le pegó un potente zurdazo que venció a su colega Roberto Jiménez.

“Es increíble, es difícil describirlo y no sabía cómo festejarlo. Haces tu trabajo en la portería y es muy extraño verte ahí”, señaló el portero de 29 años que semanas atrás había sido noticia por su pelea con el noruego Erling Haaland por el grito de “Kiricocho”, el maleficio creado por el entrenador argentino Carlos Bilardo décadas atrás.

La última vez que un arquero había anotado un gol de jugada en la Liga de España había sido en febrero del 2011 cuando Dani Aranzubia, por entonces en el Deportivo La Coruña, le marcó de cabeza al Almería para señalar el 1-1 cuando el reloj ya marcaba los 94 minutos de juego.

Bono, que previamente pasó por el Atlético de Madrid, Zaragoza y Girona recordó precisamente una jugada en este último club que lo inspiró para anotar este tanto: “Hace dos años con el Girona, cuando descendimos, en un córner la rocé con la cabeza y hoy me vino el recuerdo, miro al míster y me dijo que subiera, me cayó y bueno, agradecido”.

“Fue un partido complicado, mucho viento, un contexto complicado que no nos dejaba hacer nuestro fútbol, pero también el Valladolid trabaja bien y todos los partidos con ellos fueron muy apretados desde el año pasado. El penalti nos perjudica un poco, nos hunde un poquito, pero reaccionamos bien en el segundo tiempo, seguimos insistiendo y llegó el gol”, agregó tras el encuentro.

El Valladolid había pasado al frente del tanteador en el minuto 44 cuando el chileno Fabián Orellana marcó de penal para los suyos. Sevilla, que tuvo de titular al argentino Papu Gómez y le dio minutos en el segundo tiempo a Marcos Acuña y Lucas Ocampos (El Mudo Vázquez estuvo en el banco y no ingresó), finalmente pudo rescatar un punto gracias a su arquero.

Este resultado le permite al combinado que dirige Julen Lopetegui afianzarse en la 4ª posición con 55 puntos por detrás de Atlético Madrid (63), Real Madrid (60) y Barcelona (59). Actualmente, está clasificando a la Champions League.

