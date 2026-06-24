Colombia

Misión de observación internacional presentó balance sobre elecciones de segunda vuelta: “Bastante dividido”

Desde el Instituto Republicano Internacional indicaron que el reto del presidente electo, Abelardo de la Espriella, es que “pueda agrupar al país para dialogar”

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Antonio Garrastazu, director regional del IRI, afirmó que el proceso democrático en Colombia se llevó a cabo con transparencia - crédito Inter-American Dialogue/sitio web y Colprensa
Antonio Garrastazu, director regional del IRI, afirmó que el proceso democrático en Colombia se llevó a cabo con transparencia - crédito Inter-American Dialogue/sitio web y Colprensa

La Misión de Observación Electoral del Instituto Republicano Internacional (IRI) presentó su informe preliminar sobre la segunda vuelta presidencial celebrada en Colombia el domingo 21 de junio, en la que Abelardo de la Espriella quedó electo como presidente de la República para el cuatrienio 2026-2030.

El director regional del instituto, Antonio Garrastazu, destacó una alta participación ciudadana y el desarrollo ordenado de la jornada electoral, en línea con los balances de los comicios entregados por el registrador nacional Hernán Penagos y las distintas entidades y delegados extranjeros que velaron por la transparencia en la celebración democrática.

Desde la misión de observación se confirmó que la jornada democrático ocurrió sin contrariedades alarmantes - crédito Luisa González/Reuters
Desde la misión de observación se confirmó que la jornada democrático ocurrió sin contrariedades alarmantes - crédito Luisa González/Reuters

“El proceso electoral colombiano es una construcción colectiva en la que participan millones de personas: jurados de votación, testigos electorales, jueces de la República, notarios, representantes de las diferentes entidades, lo cual garantiza que nuestro sistema electoral sea eficiente e íntegro”, dijo el registrador, luego del cierre de las urnas, el 21 de junio.

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Según el informe del IRI, la asistencia a las urnas aumentó del 58% al 63,60% entre la primera y la segunda vuelta, un incremento de seis puntos porcentuales. En el exterior, la participación de connacionales subió del 43,40% al 46,69%.

El instituto contó con el servicio de 22 observadores internacionales en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali y Miami, que visitaron más de 85 puestos de votación en Colombia, Estados Unidos y España.

No obstante, en cuanto a los votantes, la evaluación cambió de tono. Pese al balance de la logística electoral, Garrastazu resaltó que “este país está bastante dividido”, de manera que el mensaje oficial ahora debe darles cabida a los colombianos y líderes de todas las orillas políticas.

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En esa medida, el director regional de la organización también evidenció la necesidad de proteger la libertad de prensa y el ejercicio periodístico como pilares de la democracia.

La recomendación oficial es consultar fuentes oficiales, verificar la información y fijar horarios para informarse sobre el panorama electoral - crédito Lina Gasca/Colprensa
Los observadores internacionales afirmaron que las autoridades deben respetar las elecciones - crédito Lina Gasca/Colprensa

“Este país definitivamente se habituó a un resultado de las elecciones que está bastante dividido y es importantísimo que el próximo presidente pueda también agrupar y atraer a las comunidades y al país en conjunto para poder dialogar. Definitivamente, no todos vamos a estar de acuerdo. Y en eso los periodistas como vosotros juegan un papel fundamental. Son los oídos, los ojos de los colombianos, no solamente aquí, pero también en la diáspora”, dijo el experto, citado por El Colombiano.

Garrastazu también comentó que en el país son necesarios espacios de intercambio y concertación, especialmente en los que la prensa esté presente porque “en este país tan polarizado como vimos el domingo, eso es más importante. Y yo creo que espacios para poder tener este intercambio es fundamental para el futuro del periodismo de Colombia”.

El vocero de esta misión electoral descartó teorías de fraude y narrativas sobre el “voto fusil”, y señaló que las incidencias observadas no alteraron el desarrollo general de las elecciones.

El jefe de misión, Gaddi H. Vásquez, exembajador de Estados Unidos ante la ONU, destacó la “resiliencia, profesionalismo y competencia técnica” de las autoridades electorales, y reconoció la labor de la Registraduría Nacional por la administración del proceso, según conoció el medio mencionado.

La línea 106 ofrece teleorientación con profesionales de psicología para atender estrés, ansiedad, frustración y otras afectaciones emocionales - crédito Lina Gasca/Colprensa
De la misma manera, desde el IRI afirmaron que el presidente electo debe incluir a todos los colombianos, sin importar su orilla política - crédito Lina Gasca/Colprensa

No obstante, el informe sí mencionó posibles episodios aislados de compra de votos, actividad política cerca de los puestos de votación y algunos problemas logísticos, pero concluyó que estos hechos no afectaron la integridad de la elección.

El instituto expresó preocupación por la violencia registrada durante la campaña y jornada electoral, que “en todas sus formas es inaceptable y debe ser condenada de manera inequívoca”.

Entre las recomendaciones, desde el IRI se solicitó a la ciudadanía abstenerse de difundir acusaciones de fraude sin evidencia, fortalecer la educación cívica, mejorar la accesibilidad electoral y mantener la transparencia para asegurar la confianza ciudadana en los procesos democráticos. De la misma manera, señalaron que los organismos competentes deben certificar la legitimidad de los resultados electorales.

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