Piden licencia otros 11 legisladores rumbo a elección de 2027: así va el registro de Morena para las gubernaturas

Aunque falta un año para las elecciones a gubernaturas y otros cargos públicos, las “corcholatas” de Morena ya comenzaron a destaparse y esta semana algunos legisladores solicitaron licencia al Congreso de la Unión, un requisito indispensable para poder realizar el registro y contender en el proceso interno de los partidos de la alianza oficialista.
Estos son las y los legisladores que solicitaron licencia
Este 23 de junio, otros 11 perfiles se lanzaron por el permiso que pondrá pausa a sus actividades en el Senado de la República o la Cámara de Diputados, anteponiendo sus intereses políticos antes que el encargo que les fue conferido en las elecciones de 2024.
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Las y los diputados que solicitaron licencia, son:
- Julia Arcelia Olguín Serna, buscará la gubernatura de Zacatecas
- Gilberto Herrera Ruiz, se registrará para Veracruz
- Gricelda Valencia de la Mora, disputará la candidatura de Colima
- José Narro Céspedes, quien también irá por Zacatecas
- Daniel Campos Plancarte
- Ernesto Núñez Aguilar, legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que competirá por Michoacán
Mientras que la bancada de Morena en la Cámara Alta también le abre el paso a los suplentes, quedando con licencia al cargo:
- Nora Ruvalcaba Gámez, irá por Aguascalientes
- Ana Lilia Rivera Rivera, se postulará por Tlaxcala
- Reyna Celeste Ascencio Ortega, contenderá por Michoacán
- Beatriz Robles Gutiérrez, quien buscará la candidatura por Querétaro
- Verónica Díaz Robles, también se registrará por Zacatecas
Así va el registro de Morena para la contienda interna
El registro de Morena para las internas comenzó el día lunes 22 de junio con la inscripción de aspirantes a las coordinaciones estatales en defensa de la Transformación y la soberanía nacional. En el primer día acudieron de manera presencial candidatos de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.
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Día 1 — Lunes 22 de junio
- Aguascalientes: Nora Ruvalcaba Gámez, Salma Luévano Luna, Genny Janeth López Valenzuela y Ricardo Rodríguez Vargas.
- Baja California: Joel Anselmo Jiménez Vega, Armando Ayala Robles, Alfredo Álvarez Cárdenas, Jorge Ramos Hernández, Ismael Burgueño Ruiz, Fernando Jorge Castro Trenti, Monserrat Caballero Ramírez, Evangelina Moreno Guerra, Julieta Ramírez Padilla y Jesús Alejandro Ruiz Uribe.
- Baja California Sur: Christian Agúndez Gómez, Manuel Alejandro Cota Cárdenas, José Saúl González Núñez y Milena Paola Quiroga Romero.
- Campeche: Gerardo Sánchez y Carlos Enrique Ucán Yam.
Día 2 — Martes 23 de junio
El segundo día sumó 22 aspirantes de tres estados. Guerrero concentró el mayor número de registros con 16 candidatos.
- Chihuahua: Andrea Chávez Treviño, Cruz Pérez Cuéllar y Luis Carlos Arrieta Lavenant.
- Colima: Rosa María Bayardo Cabrera, Gricelda Valencia de la Mora y Joel Padilla Peña.
- Guerrero: Rogelio Ortega Martínez, Iván Hernández Díaz, José Ojeda Jiménez, Karen Castrejón Trujillo, Genaro Vázquez Flores, Zeferino Gómez Valdovinos, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Esthela Damián Peralta, Marcial Rodríguez Saldaña, Aidé Ibáñez Castro, Abelina López Rodríguez, Victoriano Wences Real, Beatriz Mojica Morga, Alberto López Rosas, Rubén Cayetano y María Guadalupe Eguiluz Bautista.
Cabe destacar que a parte de la licencia, Morena, PT y PVEM, han instaurado la regla de “no hablar mal de los contrincantes”, por lo que los partidos podrían dejar fuera a quienes incumplan alguno de estos lineamientos establecidos.
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