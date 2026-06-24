Piden licencia otros 11 legisladores rumbo a elección de 2027: así va el registro de Morena para las gubernaturas

Morenistas solicitan licencia al Congreso de la Unión para contender en las internas del partido por alguna gubernatura.

Aunque falta un año para las elecciones a gubernaturas y otros cargos públicos, las “corcholatas” de Morena ya comenzaron a destaparse y esta semana algunos legisladores solicitaron licencia al Congreso de la Unión, un requisito indispensable para poder realizar el registro y contender en el proceso interno de los partidos de la alianza oficialista.

Estos son las y los legisladores que solicitaron licencia

Este 23 de junio, otros 11 perfiles se lanzaron por el permiso que pondrá pausa a sus actividades en el Senado de la República o la Cámara de Diputados, anteponiendo sus intereses políticos antes que el encargo que les fue conferido en las elecciones de 2024.

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Las y los diputados que solicitaron licencia, son:

Julia Arcelia Olguín Serna, buscará la gubernatura de Zacatecas

Gilberto Herrera Ruiz, se registrará para Veracruz

Gricelda Valencia de la Mora, disputará la candidatura de Colima

José Narro Céspedes, quien también irá por Zacatecas

Daniel Campos Plancarte

Ernesto Núñez Aguilar, legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que competirá por Michoacán

Mientras que la bancada de Morena en la Cámara Alta también le abre el paso a los suplentes, quedando con licencia al cargo:

Nora Ruvalcaba Gámez, irá por Aguascalientes

Ana Lilia Rivera Rivera, se postulará por Tlaxcala

Reyna Celeste Ascencio Ortega, contenderá por Michoacán

Beatriz Robles Gutiérrez, quien buscará la candidatura por Querétaro

Verónica Díaz Robles, también se registrará por Zacatecas

La solicitud de licencia cerró con una anécdota inusual: un registro que, por error, lo situó en 1926.

Así va el registro de Morena para la contienda interna

El registro de Morena para las internas comenzó el día lunes 22 de junio con la inscripción de aspirantes a las coordinaciones estatales en defensa de la Transformación y la soberanía nacional. En el primer día acudieron de manera presencial candidatos de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.

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Día 1 — Lunes 22 de junio

Aguascalientes: Nora Ruvalcaba Gámez, Salma Luévano Luna, Genny Janeth López Valenzuela y Ricardo Rodríguez Vargas.

Baja California: Joel Anselmo Jiménez Vega, Armando Ayala Robles, Alfredo Álvarez Cárdenas, Jorge Ramos Hernández, Ismael Burgueño Ruiz, Fernando Jorge Castro Trenti, Monserrat Caballero Ramírez, Evangelina Moreno Guerra, Julieta Ramírez Padilla y Jesús Alejandro Ruiz Uribe.

Baja California Sur: Christian Agúndez Gómez, Manuel Alejandro Cota Cárdenas, José Saúl González Núñez y Milena Paola Quiroga Romero.

Campeche: Gerardo Sánchez y Carlos Enrique Ucán Yam.

Día 2 — Martes 23 de junio

El segundo día sumó 22 aspirantes de tres estados. Guerrero concentró el mayor número de registros con 16 candidatos.

Chihuahua: Andrea Chávez Treviño, Cruz Pérez Cuéllar y Luis Carlos Arrieta Lavenant.

Colima: Rosa María Bayardo Cabrera, Gricelda Valencia de la Mora y Joel Padilla Peña.

Guerrero: Rogelio Ortega Martínez, Iván Hernández Díaz, José Ojeda Jiménez, Karen Castrejón Trujillo, Genaro Vázquez Flores, Zeferino Gómez Valdovinos, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Esthela Damián Peralta, Marcial Rodríguez Saldaña, Aidé Ibáñez Castro, Abelina López Rodríguez, Victoriano Wences Real, Beatriz Mojica Morga, Alberto López Rosas, Rubén Cayetano y María Guadalupe Eguiluz Bautista.

Cabe destacar que a parte de la licencia, Morena, PT y PVEM, han instaurado la regla de “no hablar mal de los contrincantes”, por lo que los partidos podrían dejar fuera a quienes incumplan alguno de estos lineamientos establecidos.

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