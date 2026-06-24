México

Cómo aplicar vinagre a tus plantas para eliminar las hojas amarillas

Este remedio casero solo sirve cuando el problema viene del sustrato alcalino, plagas menores o hongos superficiales; si se usa mal, daña los tejidos y no reemplaza revisar riego ni nutrientes

Guardar
Google icon
Mano rocía líquido de botella transparente con etiqueta 'VINAGRE BLANCO DILUIDO' sobre planta en maceta con hojas verdes y amarillas.
Una mano rocía vinagre blanco diluido con agua sobre una planta con hojas amarillas, indicando un posible tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de vinagre como remedio casero en el cuidado de las plantas gana popularidad entre quienes buscan soluciones sencillas para mantener saludable su jardín.

Y es que la aplicación de vinagre diluido se menciona como una opción para combatir el amarillamiento de las hojas, un problema frecuente que puede estar relacionado con el pH del suelo, la presencia de hongos o la dificultad de absorción de nutrientes.

PUBLICIDAD

Ante la inquietud de quienes observan cambios en el color de sus plantas, surge la pregunta sobre la efectividad y los posibles beneficios de este ingrediente común en el hogar.

Manos limpian una hoja de planta de interior con un paño y cáscara de banana; otras plantas y frascos decorativos se ven en el fondo cerca de una ventana.
Una persona limpia cuidadosamente las hojas de una planta de interior con un paño suave humedecido en una mezcla casera de cáscara de banana y vinagre para un brillo natural, en un entorno con otras plantas y frascos de vidrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué aplicar vinagre a las hojas de las plantas ayuda a combatir las hojas amarillas

Como mencionamos antes, aplicar vinagre a las hojas de las plantas es un remedio casero que algunas personas usan para combatir problemas como hojas amarillas, pero es importante aclarar cómo y por qué funciona, y los riesgos que implica.

PUBLICIDAD

¿Por qué se ponen amarillas las hojas?

Las hojas amarillas pueden ser síntoma de:

  • Exceso o falta de agua
  • Deficiencia de nutrientes (como nitrógeno, hierro o magnesio)
  • Problemas de pH del suelo
  • Plagas o enfermedades

¿Qué hace el vinagre?

El casos donde la causa del amarillo en las hojas es por problemas de pH en el suelo o plagas el vinagre puede ayudar a revertir estas condiciones:

  • Modifica el pH: Baja el pH del suelo, lo que en algunos casos puede facilitar la absorción de ciertos nutrientes, sobre todo en suelos muy alcalinos.
  • Antifúngico y antibacteriano: Puede ayudar a controlar algunas enfermedades provocadas por hongos o bacterias superficiales.
  • Plaguicida suave: Puede repeler algunos insectos.

¿Por qué puede ayudar con hojas amarillas?

  • Si la causa del amarillamiento es un pH del suelo demasiado alto (alcalino), el vinagre puede ayudar temporalmente a bajarlo y mejorar la absorción de nutrientes.
  • Puede eliminar algunas plagas menores o enfermedades superficiales que provocan manchas o amarillamiento.

Precauciones

  • Puede quemar las hojas: El vinagre es fuerte y puede dañar tejidos vegetales, sobre todo si se aplica sin diluir.
  • No es un fertilizante: No aporta nutrientes esenciales.
  • No sirve para todas las causas: Si el amarillamiento es por falta de agua, exceso de agua, o deficiencia de nutrientes, el vinagre no resolverá el problema.

Recuerda que antes de aplicar vinagre es vital identificar la causa del amarillamiento y considera soluciones más seguras, como ajustar el riego o fertilizar adecuadamente.

Una mano sostiene una botella pulverizadora de vinagre de limpieza y rocía una planta verde en una maceta de terracota sobre una mesa de madera en un jardín.
Recuerda que antes de aplicar vinagre es vital identificar la causa del amarillamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aplicar vinagre en tus plantas para eliminar el amarillo en las hojas de manera segura

Aquí tienes una guía para aplicar vinagre en tus plantas de forma segura si buscas combatir el amarillamiento de las hojas.

Recuerda: esta es una solución de apoyo y no reemplaza un diagnóstico adecuado sobre la causa del problema.

¿Cómo aplicar vinagre en tus plantas de manera segura?

1. <b>Diluir el vinagre</b>

  • Mezcla 1 cucharada de vinagre blanco en 1 litro de agua.
  • Usa vinagre blanco común (de cocina), no vinagre de limpieza ni de concentraciones altas.

2. <b>Aplicar solo en el sustrato (tierra)</b>

  • No rocíes las hojas directamente, ya que el vinagre puede quemarlas.
  • Vierte la mezcla alrededor de la base de la planta, cerca de las raíces, como si estuvieras regando.
  • Hazlo solo una vez cada 15 días, como máximo.

3. <b>Cantidad y frecuencia</b>

  • Usa la mezcla solo en plantas que toleren suelos ligeramente ácidos (no en plantas que prefieran suelos alcalinos o neutros).
  • Evita aplicar en exceso: demasiado vinagre puede acidificar demasiado el suelo y causar daño a las raíces.

4. <b>Monitorea la planta</b>

  • Observa si las hojas mejoran después de una semana.
  • Si ves quemaduras, hojas secas o caída de hojas, suspende inmediatamente el uso.

Precauciones

  • Si el amarillamiento persiste, revisa otras causas: exceso o falta de riego, deficiencia de nutrientes, plagas.
  • No uses vinagre en plantas jóvenes o muy delicadas.
  • No mezcles el vinagre con otros productos químicos o fertilizantes.

Temas Relacionados

plantasvinagrejardineríahogarmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 23 de junio? reportan humo en estación Polanco del Metro

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 23 de junio? reportan humo en estación Polanco del Metro

Súbitas lluvias el 23 de junio afectan vialidades y transporte público en CDMX y Edomex

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la interacción de sistemas atmosféricos y humedad de litorales mantendrá lluvias intensas, descenso de temperaturas y riesgo de anegamientos hasta el jueves en la capital y alrededores

Súbitas lluvias el 23 de junio afectan vialidades y transporte público en CDMX y Edomex

Piden licencia otros 11 legisladores rumbo a elección de 2027: así va el registro de Morena para las gubernaturas

Senadores y diputados han dejado su cargo en el Congreso de la Unión para incorporarse a la contienda interna de la alianza oficialista

Piden licencia otros 11 legisladores rumbo a elección de 2027: así va el registro de Morena para las gubernaturas

Capitán y DT de Chequia hablan sobre Guillermo Ochoa y aseguran que pueden vencer a México

Conscientes de que se jugarán la vida en el Coloso de Santa Úrsula, Koubek y Krejčí además elogiaron a Raúl Jiménez y Gilberto Mora

Capitán y DT de Chequia hablan sobre Guillermo Ochoa y aseguran que pueden vencer a México

Avena remojada desde la noche anterior: por qué cambiar solo ese paso multiplica su efecto sobre el colesterol

Dejar la avena en remojo antes de consumirla mejora notablemente su poder para atrapar el colesterol en el intestino, según estudios recientes

Avena remojada desde la noche anterior: por qué cambiar solo ese paso multiplica su efecto sobre el colesterol
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

Aseguran centro clandestino y más de 5 mil litros de huachicol en Guanajuato: hay un detenido

Policía municipal muere tras ser atacado por asaltante en San Mateo Atenco: cae el presunto responsable

Director de la Policía de Puebla niega existencia de una cartulina firmada por la Familia Michoacana cerca de cuerpo calcinado

Se disfrazaron de encuestadores del INEGI para robar y exigieron 500 mil pesos a nombre del CJNG en CDMX: hay una detenida

ENTRETENIMIENTO

Survivor México: quién es quién entre los participantes de la temporada 2026

Survivor México: quién es quién entre los participantes de la temporada 2026

Bellakath es acusada de ser “un dolor de cabeza” por los productores de La Más Draga debido a su comportamiento en el foro

Wendy Guevara explota contra Sergio Mayer por querer lucrar con ella: “Siempre ha sido traicionero”

Eiza Gónzalez confiesa cómo manejó el rechazo antes del éxito en Hollywood

Quién es Abigail Alfaro, esposa de Luis de Alba quien reveló detalles del accidente del actor

DEPORTES

Capitán y DT de Chequia hablan sobre Guillermo Ochoa y aseguran que pueden vencer a México

Capitán y DT de Chequia hablan sobre Guillermo Ochoa y aseguran que pueden vencer a México

Croacia consigue su primera victoria en el Mundial 2026 tras derrotar a Panamá en Toronto: Ante Budimir marcó el gol

República Checa ya llegó a México para enfrentar al Tri

Javier Aguirre descansará a Brian Gutiérrez vs República Checa: así quedaría el once de México

La Leyenda coreana del Manchester United, Park Ji-Sung, se rinde ante Gilberto Mora y la Selección Mexicana