Polémico gesto de Erling Haaland con un rival que le pidió intercambiar camisetas tras el empate del Borussia Dortmund

En cada partido, Erling Haaland demuestra que es uno de los grandes talentos que no tardará mucho en sentarse en el trono del fútbol mundial. No para de convertir goles. Este sábado, por ejemplo, marcó los dos del Borussia Dortmund en el empate ante el 1. FC Köln correspondiente a la Fecha 26 de la Bundesliga. Aunque no se marchó muy contento con eso.

A pesar de haber anotado un doblete y sellar la igualdad en el minuto 90, Haaland salió notablemente ofuscado del campo de juego. Con sus dos anotaciones llegó a 33 tantos en 31 partidos esta temporada pero no fueron suficientes para que el BVB se llevase los tres puntos.

En ese contexto, el artillero noruego de 20 años tuvo un polémico gesto con un rival que le pidió intercambiar camisetas tras el pitazo final: se quitó la suya y se la arrojó de manera poco amable, sin esperar que su oponente le devuelva el gesto.

El español Jorge Meré toma de la camiseta a Erling Haaland. Fue quien le pidió intercambiarlas después del partido (Foto: REUTERS)

En las imágenes se ve claramente la controvertida reacción de Haaland cuando el colegiado Daniel Siebert señaló final del encuentro. Muy enojado por el empate, salió rápidamente hacia el túnel de vestuarios. Y justo el español Jorge Meré le había pedido su camiseta, así que se la dio de mala gana y abandonó el césped.

Esta discutible reacción que tuvo Haaland ha preocupado a varios fanáticos del Borussia Dortmund, quienes temen que su delantero estrella se marche a otro club la próxima campaña. Por lo pronto, a juzgar por su mensaje en las redes sociales, está comprometido con Los Negriamarillos.

“No es un gran resultado. ¡Usaremos esto como motivación para volver a ser más fuertes! Gracias a todos los aficionados del Borussia Dortmund por su continuo apoyo. ¡Estaremos de vuelta pronto!”, escribió el atacante en Instagram.

Erling Haaland terminó molesto con el resultado en Colonia pese a anotar los dos goles del Borussia Dortmund (Foto: REUTERS)

Erling Haaland atraviesa otra temporada de ensueño y ya despierta el interés de varios gigantes de Europa, como Bayern Munich, FC Barcelona, Real Madrid y Manchester City, equipo en el que jugó su padre y al que enfrentará en los cuartos de final de la UEFA Champions League.

El empate 2-2 en Colonia, que había perdido cuatro de sus cinco partidos previos a este duelo, deja al BVB a cuatro puntos del Eintracht Frankfurt, que por ahora se queda con el último cupo de acceso a la Liga de Campeones. Deberán mejorar si pretenden seguir en la élite de Europa y retener en sus filas a un jugador del calibre del joven noruego.

