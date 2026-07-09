México

El gesto de la Selección de España para Rafa Márquez y Andrés Guardado

Borja Iglesias, jugador de La Roja, felicitó a los exfutbolistas mexicanos tras llegar al banco técnico de la Selección Mexicana

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Dos fotos de futbolistas, un parche de la bandera de México, varias entradas de partidos y una nota con 'Leyendas Mexicanas' en un tablero de corcho.
Los exjugadores dirigirán al Tricolor rumbo al Mundial del 2030. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rafael Márquez Álvarez asumió el cargo de entrenador de la Selección Mexicana de Futbol después de formar parte de la gestión de Javier Aguirre Onandia, siendo su auxiliar técnico hasta el último día que la escuadra mexicana participó en el Mundial 2026.

El acuerdo de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) dictó que Rafa Márquez dirija a la Selección Nacional para el próximo ciclo mundialista que equivale a la copa del centenario para el año 2030.

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Márquez eligió a Andrés Guardado como parte de su cuerpo técnico, esperando la confirmación del ‘principito’ para fungir como auxiliar técnico. Su liderazgo ahora será promovido desde el banquillo Tricolor y en España aplauden esa decisión.

Borja Iglesias, futbolista de la Selección Española de Futbol que, además compartió vestidor con Andrés Guardado en el Real Betis Balompié, envió unas palabras para los exjugadores previo a enfrentar a Bélgica en la ronda de 4tos de Final del Mundial 2026.

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“Uno de los grandes amigos que me llevo del futbol, así que le deseo lo mejor y a ver si me invita a algún partido a verlo. Enhorabuena para Andrés (Guardado). Los dos tienen mucho talento, ya lo han demostrado jugando y entrenando seguro que también, porque son gente que sabe mucho de futbol“, declaró el delantero.

Primeras palabras de Rafa Márquez como técnico de México

El Kaiser es el nuevo DT del Tricolor absoluto. (Imagen).
El Kaiser es el nuevo DT del Tricolor absoluto. (Imagen).

En entrevista para la Selección Mexicana de Futbol, el Kaiser se comprometió a mejorar el nivel del Tri y ascender más alto después de su actual presentación en la Copa del Mundo 2026, en la que volvió a tocar con pared en la fase de 8vos de Final.

“Estoy comprometido a intentar ser mejor, a intentar llevar a un mejor nivel a la selección, de mantener este nivel que ha mostrado y obviamente intentarlo mejorar”, dijo el entrenador mexicano.

“No es momento de frenar, sino de acelerar, creo que se ha hecho ya una base, un gran trabajo para fortalecer esto que se inició y aprovechar sobre todo esta continuidad que quizás antes no se había visto y que, bueno, está bajo mi responsabilidad y haré todo lo posible para mantenerlo, incluso mejorarlo”, agregó Rafa Márquez.

Además, el excapitán envió un mensaje a la afición mexicana que creyó en esta selección y confía que Rafa Márquez hará mejores cosas como entrenador de la Selección Azteca al terminar la era del Vasco Javier Aguirre.

“No me queda más que decirles que sigan apoyándonos, que, que crean en este proyecto, que crean en el trabajo, que crean en el esfuerzo que estamos haciendo en conjunto para intentar, pues lo que todos queremos es tener un mejor futbol”.

¿Cuándo debuta Rafael Márquez como entrenador de México?

Soccer Football - International Friendly - Mexico v Ecuador - Akron Stadium, Guadalajara, Mexico - October 14, 2025 Mexico technical assistant Rafael Marquez reacts REUTERS/Eloisa Sanchez
La Selección Mexicana ratificó a Márquez como entrenador. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La primera dirigencia de Rafa Márquez como seleccionador nacional ocurriría durante la Fecha FIFA del mes de septiembre. El Tricolor programaría dos duelos amistosos y cada uno se llevaría a cabo en los Estados Unidos.

El primer gran reto oficial para el Kaiser será en noviembre del 2026, en la fase de 4tos de Final de la Concacaf Liga de Naciones, instancia a la que México clasificó gracias a su posición en el ranking de la confederación de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe.

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