Su comparación con Barco y cómo cambió Gallardo cuando se convirtió en DT: 10 frases del Burrito Ortega antes del Superclásico

El Burrito analizó el River Boca

“El Fútbol Senior me hace bien”, comenzó diciendo Ariel Ortega durante su visita a los estudios de TyC Sports. El Burrito está impecable. Como los días en los que se ponía La Banda y desparramaba a los rivales a puro potrero. En vísperas al próximo Superclásico que se disputará en el Monumental, el ex futbolista comenzó a palpitar lo que será el crucial encuentro frente al Xeneize.

“Quince días antes ya te empezás a enfocar en el clásico. Sea por la prensa o por un compañero, uno empieza a mentalizarse porque es el partido más importante del año”, dijo el ídolo del Millonario en diálogo con el programa Líbero, y recordó cómo eran las instancias previas antes del inicio del encuentro: “A mí me daba ansiedad. No me ponía nervioso. Durante toda la semana anterior quería que empezara el partido sin hacer la entrada en calor”.

El Burrito se mostró auténtico. Sus respuestas sin casete significaron la honestidad intelectual que lo caracterizan. Sólo gambeteó las preguntas complejas relacionadas al rival de toda la vida, ya que advirtió que no sigue mucho a Boca y que sería incapaz de decirle a Sebastián Battaglia lo que debiera hacer en Núñez. “Yo quería agarrar la pelota y tener el partido soñado. Muchas veces te come la ansiedad o los nervios, porque en algunos casos no te salen las cosas, pero si te empieza a salir lo que tenías pensado, te da mucha confianza”, reflexionó.

Durante sus días en el Antonio Vespucio Liberti, Ortega subrayó cuál era el mejor escenario para afrontar el Superclásico. “Siempre quise jugar en el Monumental, pero vivir un clásico en La Bombonera con la gente de River con una buena tarde fue algo soñado”, destacó en referencia a una de sus funciones inolvidables en el Alberto J Armando.

Con relación al plantel actual, el ex atacante advirtió que su juego puede llegar a tener alguna similitud con el de Ezequiel Barco. “Es difícil comparar. Creo que él está haciendo un gran torneo, pero también me gusta mucho Simón, por el nivel que viene demostrando en todos los partidos. Barco puede jugar por todo el frente de ataque y eso da muchas libertades. Donde juega, hace daño. Cuando aparecen equipos que se cierran atrás, él es muy desequilibrante”, analizó.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue cuando el jujeño deslizó que no sigue los encuentros con la misma pasión que tenía durante su juventud. “Ahora grito los goles dependiendo los rivales y qué partido sea. Contra Boca o en la Copa Libertadores los grito todos, pero si es uno encuentro normal, tal vez aplaudo un poco y me pongo a ver cómo fue la jugada”.

Además, su reconocimiento constante es algo que le genera curiosidad, porque si bien hay muchas generaciones que disfrutaron de su talento, el Burrito no comprende lo que ocurre con los más jóvenes. “Es raro que los pibitos que no me vieron jugar me pidan autógrafos. Seguramente sus padres les pondrán videos para saber quién soy”, aseguró entre risas. Y agregó: “No se ven muchos jugadores hoy en día que se puedan sacar a un hombre de encima. Ese era mi estilo y mi forma de jugar. Fue algo que no cambié nunca y creo que por eso la gente de River se identificó conmigo”.

Finalmente, Ortega también reveló la mutación que hizo el Muñeco Gallardo desde sus días como volante ofensivo a la actualidad, dado que ahora es uno de los estrategas más prestigiosos del país y lidera un plantel con ambición a ganar todo lo que se propone. “Marcelo me sorprendió como entrenador. Él era un compañero normal. No era como el Mono Burgos, que nos hacía reír. Hicimos prácticamente la carrera juntos y hablaba poco. Después hizo una carrera increíble”.

Por sus años en Europa, también dejó su mirada sobre lo que ocurrió en la Champions League la semana pasada, cuando el Real Madrid eliminó al PSG de la competición más codiciada del Viejo Continente. “Me duele que lo hayan silbado a Messi. Él no está feliz en París”, sentenció. En cambio, cuando se refirió al referente del Merengue su mirada fue completamente opuesta: “Benzema es el mejor jugador del mundo. Un 9 que hace de todo y no erra nunca. Imaginate los goles que haría si Vinicius le tirara un centro bien. Es un crack”.

