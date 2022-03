Los 5 indicios que invitan a pensar que Tevez se postulará en las próximas elecciones de Boca

Daniel Angelici y Carlos Tevez, juntos mirando un partido de Copa Davis

Falta bastante, pero tampoco tanto: 21 meses. La actual dirigencia de Boca Juniors sobrepasó la mitad de una gestión que contó con el imponderable de la pandemia del coronavirus. La cúpula presidida por Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme se encargó de aclarar una y otra vez que la situación económica del club no estaba saneada como aseguraba la anterior comisión directiva, que niega haber dejado desordenadas las cuentas. Las amenazas de la publicación de los números de la auditoría parecen haber quedado en el pasado pese al reclamo de los “5 millones de dólares en caja que dejaron” tras las multimillonarias ventas de Nahitan Nandez y Darío Benedetto.

En lo deportivo, el equipo consiguió tres títulos (Superliga 2019/2020, Copa Diego Maradona y Copa Argentina 2021) y se ilusiona con ser protagonista en la Libertadores otra vez. En el horizonte se distingue un proceso eleccionario que puede marcar un antes y un después en la vida institucional xeneize.

¿Carlos Tevez participará activamente junto a la oposición en las elecciones que se llevarán a cabo en diciembre del año que viene? Esa es la cuestión a debatir. Mientras Román le abrió las puertas para sumarse a su grupo de trabajo, el Apache tiene claro que en caso de decidirse a figurar en una lista será junto a la oposición. Las altas esferas antiriquelmistas lo persuaden, lo ceban, tratan de convencerlo de volver a Boca ya sin los pantalones cortos. Y aunque todavía Tevez cuenta con tiempo para definir su postura, algunos indicios invitan a pensar en que autorizará a imprimir su apellido en una de las boletas.

1. ESTÁ CADA VEZ MÁS LEJOS DE VOLVER A JUGAR

El único destino posible para que Tevez vuelva a jugar profesionalmente parece ser la MLS (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)

Si bien a principios de febrero su representante advirtió que tenía avanzada la gestión con un club del exterior, no existieron más novedades sobre su hipotético retorno al fútbol profesional. Carlitos le da a la pelotita de golf con los palos y, si se trata de la grande de gajos, solamente la patea junto a sus hermanos en Fuerte Apache. Se entrena a menudo, porque no pierde la rutina con la que construyó su carrera deportiva. Pero no madruga ni se exige de más. Y se da los gustos y permitidos de los que antes se privaba.

“No me iría a jugar a un lugar donde sé que la voy a pasar mal. Sí adonde mi familia esté bien y pueda mezclar el placer de vivir tranquilo con la familia y jugar al fútbol”. Ante esta premisa, el destino que emerge es la MLS, más precisamente el DC United, por donde pasó su íntimo amigo Wanchope Ábila. El certamen norteamericano lleva tres jornadas y, por lo pronto, no trascendió que Tevez pueda desembarcar en Estados Unidos como fantaseó alguna vez.

En enero pasado, fue invitado de lujo para el aniversario de Barcelona de Guayaquil y volvió a sentirse jugador profesional por un rato.

2. NUNCA DESCARTÓ PÚBLICAMENTE SU PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA

El Apache hace el curso de entrenador pero también se imagina como dirigente (Boca Oficial)

Desde la pausa por tiempo indeterminado que puso a su carrera deportiva a mediados del año pasado, Tevez brindó varias entrevistas y en ninguna eludió la pregunta del millón: “¿Volverás a Boca como dirigente?”. Lleva un año del curso de entrenador, tenía planeado hacer uno de coaching y hasta fue tentado por su representante para manejar jugadores, algo a lo que se negó. “Cuando sienta la necesidad de hacer algo, me prepararé y haré todo lo posible. Sea para jugar, ser técnico o dirigente. Hoy no sé decirlo porque no lo siento”, declaró hace un tiempo.

Pudo haber tirado la pelota afuera cuando le consultaron si daban los tiempos para que integrara alguna lista en las elecciones de 2023, pero eso no es algo que hiciera el Tevez jugador y parece que tampoco el ex futbolista: “Los tiempos dan. Después hay que ver si estás preparado o no”.

Lejos de espantarse frente a esa idea, toma como un flirteo cada vez que le tocan el tema político. Y mencionó como posibilidad latente la chance de representar a la lista opositora que irá contra Ameal y Riquelme el año que viene. Eso sí, aclaró: “Si sé que voy a la política, no voy a ir contra Román, Bermúdez, Cascini o el Chelo. No voy a tirarles mugre a Román ni a esta dirigencia. Esa será mi forma si me meto el día de mañana en la política. La gente después decidirá si Román y su gente están haciendo las cosas bien”.

3. ES EL NOMBRE QUE IMPULSA MAURICIO MACRI

Mauricio Macri junto a Carlos Tevez y su esposa, Vanesa

“Lo imagino a Carlos participando en el futuro inmediato en la política de Boca, sin dudas. Lo veo muy comprometido. Es un hombre que ama a Boca, apasionado por Boca. Ahora hay inquietudes de todo tipo. Lo veo integrando un grupo de gente, primero en una etapa de aprendizaje y luego asumiendo más responsabilidades. Siempre lo he acompañado, le tengo un afecto especial”. El ex presidente xeneize y de la Nación tiene claro que Tevez tiene que ser el caballito de batalla de la oposición. Todavía no está decidido si participará activamente en la lista o si cumplirá con las funciones de asesor, orquestando desde atrás. Pero a Tevez lo quiere sí o sí.

Al mismo tiempo que Macri enarbola la figura de Tevez, también denosta la gestión de Juan Román Riquelme. “No me siento identificado. No me gusta un club donde pasa todo a girar mucho alrededor de una persona. Me parece que no está bien. El club es una institución. Tiene que tener un conjunto de dirigentes responsables que actúen coordinadamente y eso no se ve. Hay una situación muy desdibujada del presidente”, fue el primer dardo que lanzó MM contra Ameal y su vice. Y en la última semana volvió recargado: “¿No te das cuenta que nos está arruinando? Una cosa es saber poner la pelota y otra dirigir un club”.

Sobre los continuos llamados de Mauricio y compañía, el ídolo boquense expresó: “Es una idea que tienen otros y me la van tirando, eso hace mucho ruido. Todos saben la amistad que tengo con Mauricio (Macri), Daniel (Angelici) y la ex dirigencia, pero siempre dejé algo una cosa. Si pongo mi nombre, voy a ser el que maneje, no serán ni Macri ni Daniel Angelici”. En el último tiempo, Macri y Tevez se reunieron para jugar al golf y aseguran que, entre hoyo y hoyo, el ex presidente, que fue criticado fuertemente por el Patrón Bermúdez, empezó a endulzarle el oído al ídolo con vistas al 2023.

4. SE MOSTRÓ PÚBLICAMENTE JUNTO A DANIEL ANGELICI

Tevez y Angelici formaron un lazo de amistad desde hace años (NA)

Tevez no frena la bola de nieve que continúa rodando y agrandándose, y simboliza el fuerte rumor de su candidatura en Boca. Más bien todo lo contrario: el pasado 4 de marzo se mostró públicamente con Daniel Angelici en el Lawn Tennis de Buenos Aires para ver los partidos de los argentinos Sebastián Báez y Diego Schwartzman contra República Checa en Copa Davis (imagen de portada de este artículo). El ex presidente y ex capitán del equipo de la Ribera evitaron dar declaraciones, pero su presencia a la vista de todos puede ser interpretada como un anuncio de lo que vendrá.

“El Tano (Angelici) es mi amigo, simple. Lo que haga con la política de Boca es toda responsabilidad de él, no mía. Si el día de mañana mi corazón me lo dice y me decido a ser dirigente, lo primero que haré es prepararme porque no voy a dejar que me maneje nadie. No quiero ser un títere. Si estás, es por convicción y tener las cosas claras. No para que te usen porque ven alguna posibilidad de ganar”, manifestó un Tevez que advirtió que antes de romper su relación con Angelici optará por no meterse en la política institucional.

La primera etapa de convencimiento por parte de sus mentores está en marcha. La segunda etapa de convencimiento será respecto al propio jugador: “Si yo no tengo claro cómo llevar a Boca a lo más alto y siento que no estoy preparado, de dirigente no voy a estar. Eso no va a cambiar mi amistad con Daniel y Mauricio. Es una decisión que tengo que tomar con mi familia y tengo tiempo hasta 2023 que ellos tienen mandato”.

5. LA RESQUEBRAJADA RELACIÓN CON RIQUELME

Carlos Tevez y Juan Riquelme abrazados en la despedida del Apache

Con el transcurso del tiempo, el concepto de que el abrazo entre Riquelme y Tevez el día que el Apache le puso punto final a su carrera en Boca fue meramente protocolar, fue adquiriendo consistencia. Es que a pesar de que cuando a Carlos le preguntan cómo es su relación con Román responde que “buena”, durante su convivencia como vicepresidente y futbolista prácticamente no existió el diálogo. Tevez, capitán del plantel dirigido por Miguel Russo, ni siquiera se reunía con los integrantes del Consejo de Fútbol para discutir por los premios.

“Charlé poco y nada. Yo hacía mi trabajo y me iba, no quería que me jodan ni nada. Se los dejé claro: ‘Llego temprano, me voy último porque soy el capitán y les demuestro a los chicos cómo se trabaja. No me pregunten absolutamente nada’”, reveló Tevez.

Ya desde afuera y en la faceta de hincha, el de Fuerte Apache deslizó que no está de acuerdo con los manejos de la actual dirigencia, repitió que no tiene relación con ella y emitió una opinión que resonó sobre el proceder de Riquelme después de un partido de Boca (hizo bajar del ómnibus al plantel tras una derrota con Gimnasia La Plata para dar una charla): “Si yo estaba, no bajaba del micro. Le decía que viniera él y nos felicitara arriba, era lo más correcto”.

¿Qué dijo Riquelme cuando lo consultaron por la posible candidatura de Tevez? Después de vaticinar que el oficialismo ganaría 90-10 las elecciones de 2023, ironizó: “Si participa Carlos, termina 85-15″. Román apeló al respeto y la cordialidad. Insistió con la idea de sumarlo a su grupo de trabajo aunque en el fondo sabe que eso resultará imposible: “Ojalá si él tiene ganas que lo haga, si quiere acompañarnos a nosotros tiene las puertas abiertas, si quiere acompañar a otro, tiene que hacer lo que siente. Cómo me va a molestar. Si le divierte intentarlo, él sabe que mi cariño no va a cambiar nunca”.

En medio del “fuego cruzado”, dos perlitas dieron cuenta de las rispideces entre un lado y otro: las dedicatorias para Riquelme y Cascini en un video grabado en el último cumpleaños de Tevez y el chiste del propio Carlitos en una entrevista con Alejandro Fantino en la que se puso una máscara de Star Wars.

“Si yo decido estar mañana en una lista para ayudar al club, será porque confío plenamente en mí. No me voy a fijar en lo que tengo enfrente. Es porque tendré una idea clara para el club y después la gente decidirá si elige a Román, Tevez o cualquier otro. Después si sale bien o mal, habrá que hacerse cargo. ¿Salió bien? Bien. ¿Salió mal? A hacerse a un costado. Tener la grandeza de decirlo y hacerse a un costado. Porque acá no es Riquelme ni Tevez, acá el hincha hace grande a Boca. Eso lo tengo claro”. Carlos Alberto Tevez habla y su discurso adquiere tono político. ¿Será que lo estará puliendo para 2023?

