El DT del Manchester United fue lapidario con Simeone por su estilo de juego

Aunque todas las miradas hoy están depositadas en los cruces que definirán a los últimos dos clasificados a los cuartos de final de la Champions League (Lille-Chelsea y Juventus-Villarreal), ayer se produjo un choque de alto voltaje. En el mítico Old Trafford, Atlético Madrid dio el golpe y con un tanto de Renan Lodi se impuso por 1 a 0 ante Manchester United.

Una vez finalizado el encuentro, Ralf Rangnick, director técnico de los Diablos Rojos, apuntó contra la actuación del árbitro esloveno Slavko Vincic y el estilo de juego que pregona el entrenador argentino Diego Pablo Simeone en el Colchonero.

“En el segundo tiempo no sé si se jugaron dos minutos sin ningún jugador del Atlético en el suelo. Hubo algunas decisiones curiosas del colegiado y que se añadieran cuatro minutos fue un chiste”, sostuvo el estratega alemán, quien recalcó que hubo una falta previa no sancionada por el juez en el único tanto del partido.

Sobre la forma de jugar del elenco albirrojo, expresó: “Lo único que no conseguimos es marcar. Contra el Atlético es muy importante marcar primero y si no lo haces hay que evitar conceder. Nos marcaron en un momento crucial. Llevan jugando así 10 años. Es la manera que juegan. El Atlético juega en Champions con ese estilo de fútbol y no es tan fácil”. Y luego, añadió: “Creo que tuvimos muy buena primera parte, intentamos las cosas que habíamos planeado, pero no salió. No debimos irnos al descanso perdiendo. Hubo falta en el gol, pero el árbitro no lo vio igual”.

Diego Simeone volvió a meter al Atlético Madrid entre los mejores 8 de Europa (REUTERS/Phil Noble)

El United, que también quedó afuera de la FA Cup y la Copa de la Liga, ahora apuntará todos sus cañones al torneo local para intentar quedarse con un pasaje a la próxima edición de la Champions League. Con 50 unidades figura en la quinta colocación (hoy clasificaría a la Europa League), a 20 del líder Manchester City.

Simeone, por su parte, elogió a sus dirigidos en conferencia de prensa: “Felicidad. Mucha gente trabajando para que las cosas sucedan bien. Mucha gente involucrada para salir de ese momento irregular que teníamos hace ya mes y medio atrás y que fue cambiando después del partido de Osasuna y sobre todo ver el valor del equipo. Cuando el equipo trabaja como equipo a mí me emociona. Hemos sido un equipo competitivo, no teniendo vergüenza de jugar replegado, sabiendo lo que había que hacer al salir porque nos encontrábamos ante un equipo que tienen grandísimas individualidades. Apareció el gol en fuera de juego por poco que nos hizo pensar que podíamos lastimar al rival. Apareció el gol, que nos dio la ventaja y en la segunda parte hubo un trabajo colectivo brillante, de los mejores de esta temporada, que me deja con alegría”.

“Estamos en una temporada irregular en liga. No es fácil ser campeón con el Atlético. A partir de Osasuna aparecieron las charlas que tuvimos, toma de decisiones y a partir de ahí hay un grupo que si hay una piscina se tira, si hay agua o no, no se sabe”, concluyó el Cholo. Desde esa victoria en El Sadar, los españoles cosecharon cuatro triunfos al hilo en el torneo local, lo que les permitió asentarse entre los cuatro primeros de La Liga.

