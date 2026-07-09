Colombia

El corrientazo en Colombia ya sube más que la inflación: esto reveló el Dane

El aumento en los costos de operación de los restaurantes, como alimentos, arriendos, transporte, servicios públicos y nómina, continúa presionando el valor de uno de los almuerzos más consumidos por trabajadores y estudiantes en el país

Guardar
Google icon
Almuerzo corrientazo-Colombia
El incremento en los costos de operación ha llevado a muchos restaurantes a ajustar el precio del tradicional corrientazo -crédito archivo particular/Cookpad

Salir a almorzar ya no representa el mismo gasto de hace unos años para millones de colombianos. El incremento sostenido en los costos de los restaurantes ha terminado por reflejarse en el precio del tradicional corrientazo, una opción que históricamente se ha caracterizado por ofrecer un menú completo a bajo costo.

Las cifras más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) muestran que el consumo de alimentos fuera del hogar continúa encareciéndose a un ritmo superior al de la inflación general. Ese comportamiento ha llevado a que muchos establecimientos ajusten sus precios para hacer frente al aumento de los gastos de operación.

PUBLICIDAD

Corrientazos se habrían encarecido un 23%, en comparación con el 2022. Colprensa
El precio del almuerzo corriente se mantiene al alza en los últimos meses-crédito Colprensa

El impacto se siente especialmente entre trabajadores, estudiantes y personas que recurren diariamente a este tipo de almuerzo. Aunque el corrientazo sigue siendo una de las alternativas más populares para comer fuera de casa, cada vez exige una mayor parte del presupuesto de quienes dependen de él. De acuerdo con el Dane, la división de restaurantes y hoteles registró una variación anual de 9,59% con corte a junio de 2026, una cifra que supera la inflación nacional, ubicada en 6,14%. El comportamiento es aún más evidente en las comidas ofrecidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio, categoría donde se encuentran los almuerzos corrientes, cuyo incremento anual alcanzó el 9,75%.

Detrás de este aumento aparecen varios factores que presionaron las finanzas de los negocios gastronómicos. Uno de los más importantes es el encarecimiento de los alimentos utilizados para preparar los menús diarios, lo que redujo el margen que tienen los restaurantes para mantener sus precios sin afectar la rentabilidad.

PUBLICIDAD

Entre los productos que más subieron durante el último año se encuentra la carne de res y sus derivados, con una variación de 14,27%. Las frutas frescas registraron un incremento aún mayor, al alcanzar el 23,27%, según los datos del Dane. Estos alimentos hacen parte de la oferta habitual de un corrientazo, por lo que sus aumentos terminan impactando directamente el valor que pagan los consumidores.

El aumento en el precio de alimentos como la carne de res y las frutas frescas impacto la preparación del menú diario en los restaurantes- crédito Secretaría de Cultura y Colprensa
El aumento en el precio de alimentos como la carne de res y las frutas frescas impacto la preparación del menú diario en los restaurantes- crédito Secretaría de Cultura y Colprensa

Sin embargo, los insumos no son el único desafío para los restaurantes. Los propietarios también deben asumir mayores costos por el arriendo de los locales, el pago de los servicios públicos, el transporte necesario para abastecerse de alimentos y los salarios del personal. La combinación de estos factores redujo los márgenes de ganancia y obligado a muchos negocios a trasladar parte de esos incrementos al precio final de los almuerzos.

Algunos establecimientos optaron por absorber una parte de esos costos para conservar a sus clientes, conscientes de que el corrientazo sigue siendo un producto muy sensible al precio. Otros, en cambio, no tienen margen para evitar nuevos ajustes, especialmente en ciudades donde los gastos de operación continúan creciendo.

Las cifras también muestran que la tendencia no se limita al comportamiento anual. Entre enero y junio de 2026, la categoría de restaurantes y hoteles acumuló un incremento de 6,43%, lo que evidencia que las presiones sobre este sector se han mantenido durante todo el primer semestre del año.

Restaurantes tuvieron que ajustar sus precios ante el incremento de gastos como arriendos, servicios públicos, transporte e insumos-crédito AP Foto/Fernando Vergara
Restaurantes tuvieron que ajustar sus precios ante el incremento de gastos como arriendos, servicios públicos, transporte e insumos-crédito AP Foto/Fernando Vergara

El informe del Dane permite entender que el aumento en el precio del corrientazo hace parte de un contexto más amplio de encarecimiento de varios componentes de la economía. Solo en junio, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas presentó una variación mensual de 0,67%, la más alta entre las doce categorías que conforman el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

A este comportamiento se sumó la categoría de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registró un incremento mensual de 0,52%. Estos gastos representan una parte importante de la operación diaria de los restaurantes, desde el funcionamiento de las cocinas hasta la conservación de los alimentos.

Otros grupos también mostraron aumentos durante el mes. Las bebidas alcohólicas y el tabaco registraron una variación de 0,50%, mientras que prendas de vestir y calzado aumentaron 0,43%. En contraste, el transporte apenas avanzó 0,01%, la educación no presentó cambios durante junio y la categoría de información y comunicación registró una disminución de 0,02%.

Temas Relacionados

DaneCorrientazoPrecio del corrientazoAlmuerzoColombia-NoticiasColombia-Economía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esperanza Gómez reveló si el tamaño importa: “Ahí empieza el complejo”

La celebridad del entretenimiento para adultos compartió su punto de vista sobre uno de los tabúes más arraigados en la sociedad occidental en lo referente a la sexualidad

Esperanza Gómez reveló si el tamaño importa: “Ahí empieza el complejo”

Congresistas denunciaron a Petro ante la Comisión de Acusación por presunta “indignidad y mala conducta” tras desconocer los resultados electorales

Los argumentos se centran en que las declaraciones sobre un supuesto fraude electoral y el desconocimiento de Abelardo de la Espriella como presidente electo vulneran el orden constitucional y democrático

Congresistas denunciaron a Petro ante la Comisión de Acusación por presunta “indignidad y mala conducta” tras desconocer los resultados electorales

Congresista de Cambio Radical le pidió a Cepeda no asumir curul como senador: “Desconfía de nuestras instituciones, pero sí se quiere posesionar”

Julio César Triana, representante a la Cámara, le exigió al senador oficialista renunciar a su escaño si mantiene sus objeciones sobre el mandatario electo Abelardo De la Espriella y las instituciones que certificaron su triunfo en la segunda vuelta

Congresista de Cambio Radical le pidió a Cepeda no asumir curul como senador: “Desconfía de nuestras instituciones, pero sí se quiere posesionar”

Mercado de pases: Atlético Nacional se refirió oficialmente a los jugadores que entrarán y saldrán del equipo

La hinchada de Atlético Nacional está expectante por la posible llegada de Franco Armani y Stefan Medina al equipo; Sebastián Arango y Víctor Marulanda sostuvieron que las novedades se comunicarán únicamente al finalizar los acuerdos

Mercado de pases: Atlético Nacional se refirió oficialmente a los jugadores que entrarán y saldrán del equipo

Fiscalía allanó 11 centros estéticos de Bogotá tras detectar medicamentos vencidos, entre otras irregularidades sanitarias

Las diligencias, coordinadas con la Secretaría de Salud, el Invima y la Superintendencia, se enfocaron en procedimientos invasivos y en la revisión de equipos, documentos e insumos para determinar eventuales incumplimientos y responsables

Fiscalía allanó 11 centros estéticos de Bogotá tras detectar medicamentos vencidos, entre otras irregularidades sanitarias
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

ENTRETENIMIENTO

Esperanza Gómez reveló si el tamaño importa: “Ahí empieza el complejo”

Esperanza Gómez reveló si el tamaño importa: “Ahí empieza el complejo”

Shakira y sus hijos fueron a ver el partido entre Francia y Marruecos: la barranquillera le envió un mensaje a Mbappé

Shakira denunció imágenes falsas creadas con inteligencia artificial: “Me alivia saber que mis fans saben reconocer la realidad”

Carlos Vives le apostó a la salsa durante su paso por Infobae Mundial, con guiño a Gardel incluido

Shakira, Carlos Vives, Juanes y Fonseca hicieron las mejores canciones de la música latina en 2026, según Billboard: este es el listado completo de los colombianos

Deportes

Mercado de pases: Atlético Nacional se refirió oficialmente a los jugadores que entrarán y saldrán del equipo

Mercado de pases: Atlético Nacional se refirió oficialmente a los jugadores que entrarán y saldrán del equipo

Esta fue la razón por la que Óscar Pareja no fue elegido técnico del Independiente Medellín

Carlos Antonio Vélez volvió a lanzarle pullas a la Federación Colombiana de Fútbol: “Será que nos dirán la verdad”

Así va jugar el Atlético Nacional de Lucas González: “Para ganar la tercera Copa Libertadores”

Millonarios daría la sorpresa en el mercado de fichajes: se le cayó negocio con un portero, pero llegaría otro