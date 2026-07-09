Colombia

Alejandro Éder anunció acciones legales contra Iván Cepeda tras señalamientos de represión: “Es una acusación rastrera”

El alcalde de Cali aseguró que siempre garantizará el derecho a la protesta pacífica y calificó de infundadas y polarizadoras las aseveraciones del congresista

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Alejandro Eder respondió a Iván Cepeda tras las acusaciones sobre autoritarismo y represión frente a posibles movilizaciones sociales en Cali - crédito Composición fotográfica Colprensa
Alejandro Éder respondió a Iván Cepeda tras las acusaciones sobre autoritarismo y represión frente a posibles movilizaciones sociales en Cali - crédito Composición fotográfica Colprensa

El jueves 9 de julio, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, respondió públicamente a las declaraciones del senador Iván Cepeda, que, durante un mensaje a la Nación, acusó al mandatario local de actuar de forma autoritaria y de respaldar una supuesta política de represión frente a posibles movilizaciones sociales.

Cepeda, integrante del Pacto Histórico, mencionó a Éder y a Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, como aliados en una estrategia que, según él, busca restringir el derecho a la protesta en el contexto de la llegada al poder del presidente electo Abelardo de La Espriella.

“No pasa un día sin que De la Espriella y su entorno, con la complicidad de alcaldes autoritarios como Fico Gutiérrez en Medellín o Alejandro Ëder en Cali, alentados por el despotismo de su beligerante nuevo jefe, amenacen con desatar una brutal represión contra quienes salgan a las calles a protestar pacíficamente”, afirmó Cepeda.

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El senador sostiene que el respaldo de Éder a la creación de bloques de seguridad urbana representa una amenaza al derecho a la movilización ciudadana.

Respuesta de Éder: defensa de la protesta pacífica y rechazo a la polarización

Éder calificó de mentirosas las acusaciones de Cepeda y anunció acciones legales por los señalamientos del senador - crédito Alcaldía de Cali
Éder calificó de mentirosas las acusaciones de Cepeda y anunció acciones legales por los señalamientos del senador - crédito Alcaldía de Cali

Ante estas declaraciones, Éder calificó las acusaciones de Cepeda como “rastreras y mentirosas” y anunció acciones legales.

“Francamente eso es una acusación rastrera. Vamos a tomar medidas, eso es un ataque, primero que todo, mentiroso y no es aceptable”, declaró el alcalde, que subrayó que tales señalamientos solo profundizan la división en la sociedad colombiana. El funcionario enfatizó su compromiso con la reconciliación en Cali y rechazó cualquier intento de fomentar el odio o la polarización política.

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De acuerdo con el mandatario, el respeto al derecho a la protesta pacífica es fundamental, pero advirtió que no permitirá que dicho derecho sea manipulado como pretexto para justificar actos de violencia en la ciudad.

“El derecho a la protesta social pacífica siempre será bienvenida, pero nosotros haremos todo lo que está a nuestro alcance para brindar paz y seguridad a los caleños”, sostuvo Eder en atención a medios.

Seguridad y respaldo a las propuestas del nuevo gobierno

La Administración Distrital busca aliviar la carga económica y fomentar el pago efectivo del impuesto predial en beneficio del progreso de Cali - crédito Colprensa
Alejandro Éder respaldó los bloques de seguridad urbana impulsados por Abelardo de La Espriella para fortalecer la seguridad en Cali - crédito Colprensa

En su intervención, Éder explicó que su respaldo a la creación de los bloques de seguridad urbana, impulsados por el presidente electo Abelardo de La Espriella, responde a la urgencia de fortalecer la protección de los ciudadanos en Cali.

El alcalde recordó que durante más de dos años solicitó apoyo al Gobierno nacional para enfrentar los problemas de seguridad de la ciudad, sin recibir propuestas concretas.

“Llevo dos años y medio buscando que el Gobierno nacional nos ayudara en temas de seguridad, no llegó ninguna propuesta. Hoy vemos que está por iniciar un nuevo gobierno que hace propuestas específicas, propuestas que se pueden aterrizar, obviamente de manera legal, pensando en el bienestar de los ciudadanos y estamos listos para hacerlo”, indicó.

El mandatario caleño insistió en que la seguridad y la paz social son prioridades para su administración, siempre dentro del marco de la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales. Además, destacó los avances logrados para evitar el retorno de la violencia asociada a las protestas, procurando mantener una ciudad unida y reconciliada.

El trasfondo: debate nacional sobre protesta social y orden público

Iván Cepeda podrá posesionarse como senador de oposición porque la curul proviene del segundo lugar en las presidenciales y de su aceptación formal ante el CNE - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Cepeda sostuvo que el respaldo de Eder a los bloques de seguridad urbana amenaza el derecho a la movilización ciudadana - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El cruce de declaraciones entre Cepeda y Éder se produce en un clima de tensión política, marcado por el inminente relevo presidencial y los anuncios sobre el regreso del Esmad y la creación de bloques de defensa urbana.

Iván Cepeda advirtió que tales medidas suponen una amenaza para la democracia y solicitó a organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que vigilen el desarrollo de las decisiones del próximo gobierno.

Según lo expresado por el senador, durante la administración saliente las movilizaciones sociales transcurrieron sin los episodios violentos de años anteriores, y defendió la necesidad de preservar el carácter pacífico y legítimo de la protesta ciudadana.

“Toda movilización será expresión de vandalismo y bloqueos para los cuales habrá ‘cero tolerancia’”, sentenció Cepeda, reiterando su preocupación por el enfoque de las autoridades locales y nacionales.

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