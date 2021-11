El consejo de Pep Guardiola para el Kun Agüero por su problema cardíaco

El Kun Agüero y Pep Guardiola compartieron cinco temporadas en el Manchester City

Este lunes el Barcelona confirmó que Sergio Agüero iniciará un tratamiento por su arritmia cardíaca que conllevará no menos de tres meses, tiempo en el cual el delantero deberá alejarse de los terrenos de juego. Por eso, muchas personalidades del fútbol mundial le enviaron su apoyo al Kun y quien se sumó a los saludos fue Pep Guardiola, su entrenador en el Manchester City.

El técnico español dirigió al argentino durante cinco temporadas en el cuadro británico y juntos ganaron 10 títulos. En conferencia de prensa previa al compromiso por la Champions League del miércoles ante el el Brujas, fue consultado sobre la situación del goleador: “Por supuesto, es una noticia difícil para todos. Pero especialmente para él y su familia. Le deseamos lo mejor, lo sabe, de parte de toda la gente del Manchester City. Le deseamos una pronta recuperación”.

Guardiola aprovechó la oportunidad para enviarle un consejo en este momento difícil: “No importa el tiempo, la salud y la vida son mucho más importantes que cualquier otra cosa y él lo sabe. Estoy bastante seguro de que está en muy buenas manos, muy buenos médicos se ocuparán de él y él se cuidará a sí mismo. Y que regrese si puede; de lo contrario, que disfrute de su vida y de lo que ha hecho. No soy médico, no sé exactamente lo que tiene, pero que tenga cuidado y esté seguro por el resto de su vida”.

Sergio Agüero estará tres meses sin jugar al fútbol (EFE)

Este sábado, Agüero dejó una de las imágenes más preocupantes del fin de semana al caer sobre el césped del Camp Nou a los 40 minutos del partido que el Barcelona jugaba contra el Alavés. De inmediato, fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital de Cataluña y tiempo después el periódico español El País reveló el delantero argentino había sufrido una arritmia.

A través de sus redes sociales, el Kun escribió un breve pero alentador mensaje: “Estoy bien y con mucho ánimo para afrontar el proceso de recuperación. Quiero agradecerles a todos por tantísimos mensajes de apoyo y de cariño que hacen que mi corazón sea hoy más fuerte”.

El encuentro del sábado fue el quinto del artillero argentino con la camiseta del Barcelona. El goleador debutó contra el Valencia el pasado 17 de octubre después de dos meses de inactividad por una lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha. Posteriormente tuvo su estreno en Champions frente al Dynamo de Kiev y cuatro días más tarde llegó su primer tanto frente al Real Madrid, en la derrota 2-1. Ese gol le permitió ganarse la titularidad en el choque contra Rayo Vallecano de la jornada anterior y nuevamente en ésta frente al Alavés, en donde sufrió el episodio.

Su mensaje publicado en sus perfiles de redes sociales lleva tranquilidad al mundo del fútbol que ahora deberá aguardar por su regreso a las canchas. De no mediar mayores inconvenientes, podría darse en febrero, pese a que desde el club no quieren apurar los tiempos del tratamiento y planean llevar con cautela y paciencia su evolución.

