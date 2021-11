Messi no fue convocado para el partido del PSG por la Champions League: qué dice el parte médico

Lionel Messi no será parte del PSG en su visita a Leipzig (REUTERS/Christian Hartmann)

Después de su salida en el entretiempo del partido del pasado viernes ante Lille por la Ligue 1, y de las noticias de los medios franceses, el Paris Saint Germain anunció los convocados para el duelo ante el RB Leipzig por una nueva fecha de la fase de grupos de la Champions League y la novedad es que Lionel Messi no está citado para viajar a Alemania.

El equipo de Mauricio Pochettino, líder del Grupo A de la competición internacional con 7 puntos, visitará Alemania este miércoles con el objetivo de sumar y quedar a un paso de la clasificación a los octavos de final del torneo que es el gran objetivo para los de París en su proyecto deportivo. Más allá de la no citación para enfrentar al conjunto germano, la otra novedad es el parte médico que difundió el club parisino.

En el reporte, el PSG indica que Messi presenta molestias en los isquiotibiales de su pierna izquierda y que presenta dolor en la rodilla tras una contusión.

Frente a este escenario físico del rosarino, hay que destacar que la molestia muscular fue la razón por la cual el número 30 sólo disputó los primeros 45 minutos del encuentro válido por la jornada 12 de la liga de Francia ante Lille. Al argentino se lo vio errático con el balón e incómodo en el campo de juego, fuera de su tónica habitual. Una vez que terminó el encuentro, fue el propio Pochettino el que confirmó por qué había reemplazado a Messi.

“Salió por precaución”, dijo el DT del Paris Saint Germain sobre la modificación, que fue consensuada con el servicio médico del primer equipo. “Tenía una molestia, ya lo habíamos dicho, para que no vaya a mayores”, agregó el ex director técnico del Tottenham en relación a las declaraciones que brindó en diálogo con los medios en la previa al encuentro, en las que había dado indicios de un malestar que no le permitió a La Pulga entrenarse el día previo al duelo en el Parque de los Príncipes.

