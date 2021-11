Cristiano Ronaldo estalló contra las críticas: “Un día es perfecto y al otro somos una basura”

Cristiano Ronaldo estalló contra los críticos del Manchester United (EFE/EPA/ANDY RAIN)

La goleada del último fin de semana por 3-0 ante el Tottenham trajo algo de alivio a la intimidad del plantel del Manchester United. La dura caída por 5-0 en el partido anterior ante el Liverpool había generado densos nubarrones y había dejado al entrenador Ole Gunnar Solskjaer en la cuerda floja, pero el reciente triunfo le dio cierto oxígeno. En ese marco, Cristiano Ronaldo apuntó directamente contra los críticos del equipo.

“El United es muy grande y las críticas siempre están ahí. A mí no me molesta porque he jugado durante 18 años en el fútbol, así que sé que un día es perfecto y otro día somos una basura; tenemos que lidiar con eso”, dijo el portugués en diálogo con la cadena Sky Sports luego de marcar el primer gol y de asistir a Edinson Cavani en el segundo de la victoria ante los Spurs.

Respecto del camino que venían llevando los Diablos Rojos en la previa del triunfo del último sábado, planteó: “Fue duro. No esperábamos los dos últimos resultados en la Premier League. Pero espero que esta vez hayamos pasado página”.

El abrazo entre CR7 y Solskjaer (Reuters)

“Todos conocen su papel en el equipo, no es solo el entrenador al que muchos señalan, también son los jugadores”, finalizó en una suerte de defensa de Solskjaer, quien puedo afirmarse en el cargo. Por el contrario, el que no pudo asegurar su continuidad fue Nuno Espírito Santo, que después del encuentro selló su salida como DT del Tottenham tras solo cuatro meses de trabajo.

Se espera que Cristiano, que lleva siete goles en 806 minutos desde su regreso al United y que hace unos días anunció que será padre nuevamente junto a Georgina Rodríguez, sea titular el próximo martes en el duelo ante Atalanta en Bérgamo por una nueva fecha del Grupo F de la Champions League. Tras haber caído de manera sorpresiva en la jornada inicial ante Young Boys, el equipo de Manchester se acomodó en las posiciones con las sucesivas victorias ante Villarreal y posteriormente ante el mencionado conjunto italiano. El partido no solo servirá para dar un paso clave hacia la clasificación a la próxima ronda del certamen europeo, sino también para reafirmar la continuidad de Solskjaer al frente del equipo.