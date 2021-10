Así se prepara la Iglesia Maradoniana para la primera Navidad tras la muerte de Diego

Una vez más Alejandro Verón, Héctor Campomar y Hernán Amez liderarán la misa

Una nueva Navidad para los fanáticos de Maradona está a la vuelta de la esquina. Será el primer cumpleaños de Diego desde su muerte. Todos los devotos del Diez se congregarán en una nueva misa de la Iglesia Maradoniana concentrada en Rosario, pero con miles de filiales tanto en Argentina como en el resto del planeta.

El 25 de noviembre de 2020 se recordará como uno de los días más lúgubres para cualquier persona apegada al fútbol. La religión, que acumula aproximadamente 170.000 miembros en Facebook, se prepara para regresar a la presencialidad en el ritual más importante del año y las emociones no faltarán cuando se trate de homenajear a Diego por primera vez desde su partida. Alejandro Verón, uno de los fundadores, charló con Infobae y se emocionó al pensar cómo será la ceremonia de lo que hubiera sido el 61° cumpleaños del ídolo popular.

El altar, el bidón de Branco y la pelota decorada con la corona de espinas

- ¿Cómo vive la Iglesia Maradoniana la previa de esta festividad tan especial?

- Es un año especial y es duro. No hay día en que no lo llore. Se te mezclan un montón de sensaciones y emociones. Es como que a nosotros no nos termina de caer la ficha. Uno a Diego en vida le demostró tanto amor y está bueno ver todo lo nuevo y lindo que aparece cada día. Aunque haya gente que quiera vincular a Maradona a quilombos, a problemas y demás, lo nuestro hace 20 años que es amor puro. Se lo demostramos en vida, él lo agradeció inclusive y hay hasta chicos que ni conozco que nos dicen: ‘Loco, acá los católicos festejan todos los 25 de diciembre la Navidad cuando hace 2.000 años que murió Jesús. ¿Cómo nosotros no vamos a festejar la primera Navidad sin Diego?’ Ahí decidimos conmemorar el nacimiento de Diego, una vez más”.

- ¿Qué es la Iglesia Maradoniana para alguien que no está familiarizado con la religión?

- Es el movimiento en honor a Maradona más grande del mundo, que cree que Diego fue y será el mejor jugador de la historia del fútbol. Que lo viene homenajeando desde el año 2001 y que no nos burlamos de la Iglesia Católica, porque los referentes somos Apostólicos Romanos. Tenemos dos dioses: uno del corazón y otro de la razón. Uno es Cristo y el otro es Diego. No agarramos a la religión para la joda, esto es folclore, es algo bien argentino y lógica pura. Si decimos que para los argentinos el fútbol es una religión, el Dios es Diego.

Los que quieran unirse, deberán anotarle un gol al falso Peter Shilton con la mano

Como es costumbre, este 29 de octubre desde las 21 horas, Rosario albergará la misa de la Santa Sede luego de un año de ausencia. El lugar elegido en esta ocasión se llama Místico Tablón (Italia al 2940) y el detalle que no puede faltar es una canchita de fútbol para realizar la ceremonia que tanto quieren realizar aquellos que buscan unirse de manera oficial. “No se cobra entrada, no hay tarjeta, no hay nada. Sólo reserva previa. Cualquiera puede venir. La idea es que haya choripanes para todos y hacer un buen homenaje”, anunció Alejandro.

- El año pasado realizaron la misa a través de Zoom por la pandemia...

- Nosotros los últimos bautismos presenciales que hicimos fueron el 29 de octubre de 2019. Y esa noche fue cuando Diego estuvo en Rosario, ya que dirigió a Gimnasia, que le hizo cuatro goles a Newell’s. Aquel día lo vimos a Diego y vino gente de todos lados para hacer la misa maradoniana. Uno trata de evitar esa palabra, pero creo Diego se nos adelantó. Diego ahora nos cuida desde un lugar más místico. Jamás pecaría de soberbia, pero es orgullo lo que sentimos. ¿Sabés qué se nos pasa por la cabeza? Que están buenísimos todos los homenajes, los aplaudimos en todas partes del mundo. Pero podemos inflar el pecho y decir que durante 20 años lo homenajeamos en vida. No esperamos que esté en el más allá para decir que es el mejor de la historia.

Cuando el reloj marque las 12 de la noche, las copas se levantarán y se cantará en honor a Diego Armando Maradona

La ceremonia, tal cual como la mostró Infobae en la edición de 2019, mantiene su formato. “Para bautizarte tenés que prometer arriba de la Biblia Maradoniana (el libro “Yo soy el Diego de la gente” que escribieron Ernesto Cherquis Bialo y Daniel Arcucci) que generación tras generación te vas a encargar de que la gente sepa que Diego fue y será el más grande de todos los tiempos. Después de jurar, vas a uno de los arcos y se dan tres intentos para imitar la Mano de Dios lo mejor posible, cosa que no es fácil”, explicó Verón. Y agregó en comparación al realizado por Maradona en 1986: “El otro guacho lo hizo con 100.000 personas mirando, un árbitro, un juez de línea y nadie se dio cuenta, ja”.

Para cerrar, se entrega un pedazo de pizza napolitana junto a un corto sorbo de moscato, mientras que al lado uno de los sacerdotes sostiene el Santo Grial con una pelota rodeada por una corona de espinas.

Los partidos de la próxima fecha de la Liga Profesional harán un minuto de ovación a los 10 del primer tiempo (Foto: REUTERS)

- Desde la muerte de Maradona, ¿hubo un aumento en la cantidad de gente interesada en la religión?

- Nosotros duplicamos los números en las redes sociales. De 94.000 saltamos a 168.000, que es casi el doble. No tengo dudas de que la cifra va a seguir subiendo y sin contar las personas que se adhieren de otra manera, en algún lugar distinto del planeta con algunas de las filiales o viviendo de manera personal esta fecha tan especial. Nos sorprende día a día esto, pero es algo bueno y positivo.

Cuando el reloj marque las 12 de la noche, una vez más los cánticos en honor al Diez se escucharán tanto en las calles como en varios rincones del planeta. “Olé, olé, olé, Diego, Diego”, volverá a resonar luego de un año de ausencia y seguramente habrá lágrimas en los ojos de todos los devotos al recordar que por primera vez, Maradona estará levantando una copa de champagne con ellos desde el cielo.

