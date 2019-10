Un rato antes se habían organizado para que todos estén en su lugar a la hora de hacer la cuenta regresiva de 1 a 10 –lógicamente– y así alzar las copas en conjunto a las 12. El “olé, olé, olé, Diego, Diego” hace las veces de pirotécnica bulliciosa. Este año no se pronunciaron los 10 mandamientos –La pelota no se mancha, amar al fútbol por sobre todas las cosas o declarar tu amor incondicional por Diego y el buen fútbol, entre otros–, ni tampoco se llevaron a cabo casamientos. “Hay casamientos maradonianos. Hoy había mucha gente que quería venir pero se hace muy largo el evento, no podemos con todos. La gente viene a contar su historia también acá. Cada uno tiene una historia particular y que emociona con Diego. Hay muchos padres e hijos que tiene relaciones muy tirantes, pero cuando hablas de Diego está esa química ahí única”, explica Amez mientras de fondo suena “Maradó” del Potro Rodrigo en loop.