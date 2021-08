La arenga de Antonela Rocuzzo para Lionel Messi y su familia tras despedirse del Barcelona

(@antonelaroccuzzo)

Antonela Roccuzzo también eligió las redes sociales para comunicar sus sensaciones tras el adiós de Lionel Messi del Barcelona. La esposa de La Pulga compartió un mensaje en su cuenta de Instagram donde aprovechó para arengar y darle aliento al futbolista y a toda la familia en este momento.

“Que difícil resumir en pocas líneas todos estos años vividos! Tantas emociones que dejaron sus huellas para siempre en nuestras vidas. Pero como dice el dicho, lo que no nos mata, nos fortalece!! Y con la familia como base saldremos a la cancha otra vez, más fortalecidos que nunca…”, afirmó Anto, en clara alusión al difícil traslado de ciudad que deberán realizar.

“Vamos juntos hacia donde sea, pero siempre hacia adelante!!!!! Te amo mi amor!!!”, cerró el mensaje la rosarina, junto a una foto familiar y emojis de corazones.

Anto Roccuzzo compartió un mensaje en las redes con apoyo a Messi y su familia

A la espera del anuncio oficial, todos los caminos de Lionel Messi y su familia conducen hacia París para jugar en el PSG. En las próximas horas, el ahora ex capitán y emblema del Barcelona arribará a la capital francesa para realizarse los chequeos médicos de rutina y luego rubricar su nuevo vínculo, que sería por dos años, con una opción de extensión por uno más.

Lionel Messi publicó un mensaje en sus redes sociales luego de la emotiva despedida de Barcelona que protagonizó en el auditorio del club y avisó que “es solo un hasta luego”.

A través de su perfil oficial en Instagram, el astro mundial expresó sus sentimientos luego de la conferencia de prensa que brindó hoy para formalizar su salida del club luego de 16 años como profesional.

“Me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo”, inició Messi su mensaje que estuvo acompañado por varias postales del emotivo acto que se llevó a cabo esta mañana (mediodía catalán) en el auditorio de Barcelona.

El posteo de Messi tras su adiós del Barcelona

“Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club”, agregó el “10”.

El crack le dedicó la última parte a todos los hinchas “culés” y prometió que volverá al club en el que consiguió 35 títulos.

“Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta. Me voy pero no es un adiós, solo un hasta luego. Visca el Barça!!!”, completó.

Para acompañar el posteo, Messi eligió las fotos junto a su familia y los trofeos de fondo y también la que se tomó junto a los integrantes del plantel que lo acompañaron en su último día.

SEGUIR LEYENDO: