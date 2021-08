El veloz guiño de Neymar tras la salida de Messi del Barcelona y las dos fotos que encendieron las ilusiones en PSG

Messi y Neymar forjaron una estrecha amistad en Barcelona (Foto: Reuters)

La noticia de la salida de Lionel Messi del Barcelona sacudió al mundo. Los medios de diferentes países reflejaron el comunicado del club catalán que confirmó que el futbolista rosarino no continuará en la institución. La viralización del hecho no estuvo exento de pequeños gestos que frente a este contexto no hacen más que aumentar las versiones e interpretaciones de lo sucedido. Un pequeño y veloz movimiento de Neymar en redes sociales abrió una nueva vertiente en el futuro de la Pulga.

El brasileño, siempre activo en el mundo virtual, le dio “me gusta” a una publicación que el medio TNT Sports Brasil realizó en Instagram donde se veía una ilustración que reflejaba un abrazo entre él y Lionel Messi, quien portaba la camiseta 10 del París Saint Germain en ese posteo. “¡Oh mi corazón!”, escribió el perfil oficial del canal televisivo y tuvo una rápida reacción de Ney. ¿El detalle? Pasó menos de una hora entre la confirmación de la salida de Messi y el “me gusta” del astro brasileño.

El posteo al que Neymar le dio "me gusta" tras la salida de Messi del Barcelona

Lógicamente, ese simple movimiento generó comentarios en las redes sociales que rápidamente recordaron una escena que se hizo viral tras la Copa América: la extensa y afectuosa conversación que mantuvieron Leo y Neymar en las escalinatas previas a los vestuarios del Estadio Maracaná de Brasil. Antes, el 10 brasileño había ido a abrazar a su amigo tras ser derrotado en la final. “Cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia”, posteó en sus redes para explicar la motivación detrás de ese gesto que llevó a cabo en plenos festejos argentinos.

Messi y Neymar dialogaron tras la final de la Copa América (Foto: Reuters)

Esa conversación entre las estrellas también tuvo la participación de Leandro Paredes, mediocampista de la selección argentina y del PSG. “La verdad que no hablamos de la final. Hablamos de cómo estábamos, de cómo estaba la familia, de qué íbamos a hacer ahora en vacaciones, que ya se había terminado todo, de qué habíamos hecho estos 45 días. Creo que fue más de otra cosa que de la final misma. Solo puedo decir cosas positivas de ambos. En esa charla te das cuenta de la clase de persona que son los dos. Que más allá de las estrellas que son, la humildad que tienen, de sentarse después de una final tan importante y hablar de otras cosas”, reflejó Paredes días más tarde sobre ese cónclave.

Aquel diálogo ameno hoy se resignificó, porque París Saint Germain parece ser uno de los dos clubes junto con el Manchester City con posibilidades reales de contratar a Leo tras su adiós al Blaugrana.

Messi se reunió en las últimas horas con Neymar, Paredes, Di María y Verratti, todas estrellas del PSG

La otra imagen que tomó una importancia distinta ocurrió en las últimas horas: Leo se reunió con varias de las figuras del PSG en Ibiza, donde transitó la última parte de sus vacaciones. En ese encuentro de amigos estuvieron Neymar, Paredes, pero también Ángel Di María y el italiano Marco Verratti. La foto la compartió el propio Fideo con el lema “amigos”, algo similar a lo que hizo Neymar en su perfil.

Este encuentro también tuvo la presencia de Antonela Roccuzzo, que compartió la noche junto con Jorgelina Cardoso (esposa de Di María) y Camila Galante (pareja de Paredes). Además, allí estuvo Daniella Semaan, una de las amigas más cercanas de Anto.

Antonela con Semaan (esposa de Cesc Fábregas, jugador Mónaco) y las parejas de Paredes y Di María

Independientemente de todos estos cabos desperdigados por los últimos meses, no hay información oficial hasta el momento sobre algún movimiento del PSG por contratar a Lionel Messi, al menos que se haya conocido antes de la impactante noticia que confirmó su salida del Blaugrana tras más de dos décadas en la estructura de la entidad.

