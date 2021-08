El último pedido de Messi para reforzar el plantel que el Barcelona no cumplió

Lionel Messi y Cuti Romero durante la Copa América con la selección argentina (Foto: Getty Images)

Barcelona vive el final de una era: Lionel Messi no continuará en el club que lo recibió hace ya dos décadas y su futuro en el fútbol mundial es una verdadera incógnita. Si bien la principal traba para la formalización de un nuevo contrato entre las partes estuvo en los “obstáculos económicos y estructurales” que impuso La Liga de España, también existe una variable relacionada a la formación de la nueva plantilla.

Una de las condiciones que había puesto Leo para seguir en el Blaugrana estaba emparentada a la contratación de nombres que pudieran nutrir el bajo rendimiento del equipo, que si bien lo tuvo como máximo goleador del torneo con 30 anotaciones estuvo lejos de pelear por el título que conquistó Atlético Madrid. Según el diario catalán Mundo Deportivo, que sigue de cerca el día a día de la entidad, una de las claves del “frenazo” en las negociaciones estuvo en las tratativas truncas para contratar al defensor argentino Cristian Romero .

El periodista Pablo Planas afirmó esto en un artículo titulado “El no fichaje de Romero, clave en el frenazo de Messi”. Allí informa que la Pulga había pedido que ficharan al marcador central del Atalanta de Italia, que tuvo una irrupción brillante en los últimos meses con la selección argentina.

El Cuti Romero fue uno de los futbolistas que quería Messi para reforzar el club (Foto: Reuters)

Romero tiene apenas 23 años y desde su debut en Belgrano de Córdoba en el 2016 tuvo un ascenso vertiginoso que le permitió incluso asentarse como titular en el equipo que se coronó campeón de la Copa América. Genoa lo compró en casi 3 millones de dólares para la temporada 2018/19 y luego Juventus puso 26 millones de dólares tiempo más tarde para adquirirlo, aunque nunca llegó a debutar en ese club y terminó destacándose durante sus préstamos en el Atalanta.

Tras ser elegido el mejor defensor de la Serie A, varios clubes posaron sus ojos en él y el Barcelona fue uno de ellos. Sin embargo, el camino del Cuti Romero lo está empujando rumbo al Tottenham de Inglaterra y eso, según Planas, sería una de las trabas para que Messi continúe en el Blaugrana.

“Uno de los motivos por los que las negociaciones han entrado en barrena ha sido el no fichaje de Cristian Romero”, destacó el periodista, quien afirmó que el argentino era “una petición expresa expresa de Messi” y que esto “ha sido un pero muy grande para el argentino en relación a las negociaciones”.

La información indica que el Barça puso sobre la mesa una oferta de 40 millones por su pase, más otros 10 adicionales. Sin embargo, los rumores son cada vez más fuertes en relación a un desembarco en la Premier League para fichar por el Tottenham, que abonaría unos 50 millones de euros para convertirlo en el defensor argentino más caro de la historia.

Más allá de este enfoque sobre Romero, la realidad es que el mercado de pases de la entidad que preside Joan Laporta no fue el esperado. Hasta el momento, anunciaron tres fichajes de jugadores libres como son Éric García, Sergio Agüero y Memphis Depay, más la contratación de bajo costo del defensor Emerson Royal. Independientemente del Cuti, la esperanza de formar un equipo competitivo no parece cumplirse con estos fichajes.

En medio de toda esta situación, y a más de un mes de quedar con el pase en su poder, Barcelona confirmó que no realizará un nuevo vínculo con Messi escudándose en las directivas de La Liga de España. “A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de La Liga española). Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club”, señalaron desde la entidad.

