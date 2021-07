“Cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia”: el emotivo mensaje de Neymar a Lionel Messi tras perder la final de la Copa América

El abrazo de Neymar y Messi

El maravilloso mundo del fútbol volvió a dar un espectáculo éste sábado en el Estadio Maracaná de Rio de Janeiro. Allí, Lionel Messi y Neymar acapararon todos los flashes cuando volvieron a verse las caras para disputar el Clásico de las Américas por la final de la copa continental. Una rivalidad futbolística que quedó en segundo plano cuando el árbitro uruguayo Esteban Ostojich tocó el silbatazo final.

Las lágrimas brotaron de los ojos de los dos referentes del deporte mundial. Mientras que las de uno eran de alegría, las del otro terminaron siendo de tristeza. Sin embargo, ambas se fusionaron junto a un abrazo interminable a un costado del festejo de los jugadores albicelestes.

Una charla en los escalones de los vestuarios entre ellos junto a Paredes (compañero de Ney en el PSG) fue la imagen que cerró la transmisión y horas más tarde, el propio futbolista brasileño se encargó de dejar en claro la gran amistad que lo une con el argentino a través de un mensaje en sus redes sociales.

“Perder me duele, me duele... es algo con lo que todavía no he aprendido a vivir. Ayer cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar”, comenzó reconociendo el paulista, sobre esas emotivas imágenes que recorrieron el mundo.

“Mi amigo y hermano MESSI, estaba triste y le dije ‘fdp me ganaste’ Estoy muy triste por haber perdido. ¡Pero este chico es increíble! Tengo un gran respeto por lo que ha hecho por el fútbol y especialmente por mí. ¡¡¡ODIO PERDER !!! Pero disfruta tu título, ¡el fútbol te estaba esperando para ese momento! FELICIDADES HERMANO HDP”, sentenció el brasileño en una publicación que realizó en su cuenta de Instagram.





En desarrollo...