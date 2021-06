“¿Estás de regreso?”: el médico que revivió a Christian Eriksen contó cuáles fueron las primeras palabras del futbolista

Christian Eriksen ha evolucionado favorablemente pero continúa en el hospital para seguir siendo analizado (Reuters)

El médico alemán de la UEFA que se ocupó del delantero danés Christian Eriksen durante su dolencia cardíaca acaecida en el partido contra Finlandia en la Eurocopa, recordó en una entrevista el momento emotivo en el que el jugador regresó a la vida.

Al futbolista del Inter de Milan de 29 años se le aplicó una descarga eléctrica después de varios minutos de masaje cardíaco, precisó el doctor Jens Kleinefeld al grupo de medios alemán Funke. ”Cerca de treinta segundos después, el jugador abrió los ojos y pude hablarle directamente”, afirmó. “Fue un momento muy emotivo ya que en ese tipo de urgencias, en la vida cotidiana, las opciones de éxito son bastante menores”.

El especialista reveló asimismo que miró al danés y le pregunto: “¿Estás de regreso entre nosotros?” A lo que Eriksen respondió: “Sí, estoy de regreso”, y después dijo: “Por Dios, sólo tengo 29 años”.

”En ese instante supe que su cerebro no había sufrido daños y que había regresado por completo”, prosiguió el médico. El mediocampista respondió correctamente a todas las preguntas y estaba plenamente consciente en el estadio, pero se necesitó tiempo para instalar el operativo médico necesario para su traslado al hospital, según informó Kleinefeld.

El momento en el que los jugadores de la selección de Dinamarca advirtieron la gravedad de la situación (Reuters)

También, en su opinión, el tratamiento por descargas eléctricas tiene generalmente una tasa de éxito elevada entre los deportistas profesionales con buena salud en relación a un paciente medio: ”Yo estaba seguro al 99% en el estadio de que llegaría al hospital y que su estado seguiría estable”.

En una escena que dejó con el corazón en un puño a todos los testigos, Christian Eriksen se desplomó de repente, inconsciente, sobre el césped en el minuto 43 del partido contra Finlandia, el sábado pasado en Copenhague por la primera fecha de la Eurocopa. Más tarde se confirmó que el jugador había sido víctima de un paro cardíaco.

En un mensaje publicado el martes, el jugador aseguró estar bien a pesar de las circunstancias: “Hola a todos. Muchas gracias por sus dulces e increíbles saludos y mensajes de todo el mundo. Significa mucho para mí y mi familia. Estoy bien, dadas las circunstancias. Todavía tengo que pasar por algunos exámenes en el hospital, pero me siento bien. Ahora, animaré a los chicos de la selección de Dinamarca en los próximos partidos”, escribió el danés junto a una foto tomada desde la cama del hospital Rigshospitalet, uno de los mejores centros de atención del país.

Este jueves Dinamarca tendrá su segunda presentación en la Eurocopa, será nada menos que frente a Bélgica, uno de los candidatos, y se espera que haya un homenaje para el futbolista que estará siguiendo las acciones desde el centro médico.

Por el momento, las especulaciones giran entorno sobre si podrá o no volver a jugar al fútbol, aunque todavía es pronto para responder esa incógnita. En este sentido, quien fuese su médico en el Tottenham y en la actualidad preside el grupo de expertos cardíacos de la Federación Inglesa (FA), el doctor Sanjay Sharma, explicó ese mismo sábado: “No sé si volverá a jugar al fútbol. Con franqueza, murió hoy, aunque fuese por unos minutos, pero murió. ¿Un profesional médico le permitiría morir de nuevo? La respuesta es no. La buena noticia es que vivirá, la mala noticia es que está llegando al final de su carrera. Si va a jugar otro partido de fútbol profesional no puedo decirlo; en el Reino Unido no jugaría más, seríamos muy estrictos al respecto”.

