“Aunque fuese por unos minutos murió, no sé si volverá a jugar”: el dramático pronóstico del ex médico de Christian Eriksen

Los fanáticos se acercaron al hospital en el que se encuentra Eriksen y le demostraron su afecto (Reuters)

El futbolista danés Christian Eriksen, que el sábado sufrió aparentemente un paro cardiaco durante el partido de la Eurocopa ante Finlandia, no sufría patologías previas, confirmó el que fuera su médico en el Tottenham, el doctor Sanjay Sharma, que consideró que su carrera futbolística posiblemente haya terminado.

“Claramente, algo salió terriblemente mal. Pero lograron recuperarlo. La pregunta es, ¿Qué sucedió? ¿Y por qué sucedió? Este hombre tuvo pruebas normales hasta 2019, así que, ¿Cómo se explica este paro cardíaco?”, se preguntó el reputado cardiólogo y profesor de cardiología deportiva en la St George’s University de Londres en diálogo con la agencia de noticias PA.

El jugador del Inter de Milán cayó desplomado durante el minuto 43 del partido en el Parken Stadion. Entró en parada cardiorrespitaria y fue atendido en el césped por los sanitarios del estadio, que intentaron reanimarlo durante casi 15 minutos. Finalmente, fue estabilizado y trasladado a un hospital, donde se mantiene estable y consciente.

El futbolista se encuentra estable y pendiente a nuevos exámenes médicos (Reuters)

Sharma, que trabajó con Eriksen durante la estancia del danés en el Tottenham (2013-2020) y que confirmó que no tenía patologías previas, explicó que el hecho de que el futbolista esté consciente es “una muy buena señal”. “Estoy muy contento. El hecho de que esté estable y despierto dice que su perspectiva va a ser muy buena”, apuntó.

El doctor, que cree que las altas temperaturas o una afección no identificada pueden haber sido la causa del incidente, aseguró que los organismos de fútbol y los médicos probablemente sean “muy estrictos” en cuanto a permitir que Eriksen vuelva a jugar.

“No sé si volverá a jugar al fútbol. Con franqueza, murió hoy, aunque fuese por unos minutos, pero murió. ¿Un profesional médico le permitiría morir de nuevo? La respuesta es no. La buena noticia es que vivirá, la mala noticia es que está llegando al final de su carrera. Si va a jugar otro partido de fútbol profesional no puedo decirlo; en el Reino Unido no jugaría más, seríamos muy estrictos al respecto”, concluyó Sharma, que preside el grupo de expertos cardíacos de la Federación Inglesa (FA).

La selección de Suecia posó junto a una bandera en apoyo a Eriksen (Reuters)

Con el futbolista como eje principal en lo que respecta a la Eurocopa, Suecia protagonizó un emotivo homenaje durante sus entrenamientos previos al duelo frente a España de éste lunes.

El seleccionador sueco, Jane Andersson, y su capitán Sebastian Larsson, mostraron este domingo su “apoyo” al danés a través de una foto en la que se pudo ver a todo el plantel reunido junto a una bandera que decía “Lucha Christian”.

“Nos ha llegado la noticia de que está bastante bien y nosotros jugamos nuestro partido mañana. Ojalá sea el único suceso de este tipo del torneo”, afirmó el seleccionador sueco, mientras que el mediocampista afirmó que “no se piensa en países o rivalidades cuando sucede algo así, pensamos en otro ser humano, en un colega y quiero mandarle mi apoyo a Eriksen, a su familia y a sus compañeros. Ojalá podamos verlo pronto”.





