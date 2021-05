Dardo a Ruggeri, fuerte crítica al gobierno de Alberto Fernández y su intención de ser presidente de Paraguay: 11 frases de Chilavert

Chilavert y Ruggeri fueron enemigos dentro y fuera del campo de juego

Sin pelos en la lengua como en su época como futbolista, José Luis Chilavert habló de todo este miércoles en el marco de una entrevista en Radio Mitre en la que opinó sobre fútbol, política y actualidad. El ídolo de Vélez y referente del deporte de su país, el paraguayo planea presentarse a las elecciones de 2023.

El ex arquero volvió a tirarle dardos a Oscar Ruggeri y ratificó que no quiere acercarse al ex campeón mundial con la selección argentina en México 1986, pese a que ambos fueron compañeros en Vélez: “Somos el agua y el aceite. Él fue compañero mío en Vélez, pero cuando él se fue, ganamos todo. Ruggeri era la piedra del plantel”. Hace un tiempo el ex defensor dijo que quería una reconciliación con Chilavert, aunque fue negativa la respuesta de Chila.

El ahora panelista de ESPN se incorporó al Fortín en 1990, luego del Mundial de Italia y estuvo hasta mediados de 1992, cuando emigró al Ancona del fútbol italiano. ese equipo velezano peleó el Torneo Clausura de aquel año con el Newell’s de Marcelo Bielsa, que terminó siendo campeón. En 1993, con la llegada de Carlos Bianchi como DT, la entidad comenzó su ciclo más glorioso.

Más allá de su etapa como futbolista, Chilavert se refirió a Ruggeri en su época como entrenador. “Luego de que fue técnico de San Lorenzo, le hizo un juicio al club y (Marcelo) Tinelli dijo que ‘era un técnico cometero’. Ahora trabajan juntos. En la vida hay cosas que uno no puede olvidarse. A mí me ensañaron una cosa: en la lealtad uno tiene que ser humilde y no debe perder sus valores. Esa es la diferencia. Yo por dinero no mato a mi madre”, sentenció. “Mis valores no tienen precio y Ruggeri terminó siendo un payaso mediático”, aseguró.

También le dio consejos a Enzo Pérez, que esta noche cumplirá el rol de arquero en River. “Le diría que agarre la primera pelota como si fuese la primera novia. De esa manera transmitiría mucha seguridad”, y sumó: “Si fuese el DT les diría que si tengo un arquero sin experiencia, cerraría los circuitos de juego y que la defensa juegue a diez metros del área, así saco a los delanteros rivales”.

“Un delantero rival, sabiendo de la situación de Pérez, en este caso tienen que probar desde lejos. Igual no me extrañaría que ataje bien”, sentenció.

Al ser consultado sobre política, el guaraní opinó sobre la situación de la Argentina: “Alberto Fernández debería dejar el anarquismo de lado. La Argentina no puede fijarse un modelo como Cuba o Venezuela. El comunismo ha caído eso pasó en Rusia”. En esta línea, fue contundente: “Es una aberración lo que han hecho con el cierre de la exportación de carnes. Es una locura- ¿Saben lo que es ganar un mercado en el exterior? Se nota que Fernández no ama a su país. Es un despropósito lo que están haciendo”.

“A la gente no hay que regalarle dinero, sino que hay que darle trabajo. Nuestros niños tienen que ir a la escuela. Yo viví la dictadura de Stroessner (Alfredo) y en mi casa nadie nos regaló nada. Hoy la gente está ávida de que le regalen todo. No hay que mentirle más al pueblo, ya que tiene hambre”, agregó.

“Para sacar a la gente del hambre hay que atacar a la educación y a la salud. A la gente humilde le quiero decir que no se puede traer chicos porque sí. Tener cinco o seis hijos pensando que el Estado te va mantener”, subrayó.

"Orgulloso De Ser Paraguayo", el lema escogido por José Luis Chilavert. (@JOSELCHILAVERT_).

Sobre su intención de ser candidato a presidente de Paraguay, sostuvo: “Acá desaparecieron 1.600 millones de dólares y no tenemos vacunas. Hemos trabajado durante mucho tiempo con mi equipo y no descarto presentarme en 2023 como candidato a presidente, pero será por un partido independiente, no tradicional”.

La situación sanitaria es delicada en toda la región en plena pandemia de COVID-19. Al respecto indicó que “los hospitales están colapsados. Hay mucha gente del interior de Paraguay que cuando va a atenderse a un hospital de Asunción muchas veces muere en el camino. Hoy a la gente la atienden en los pasillos por el COVID-19″.

Acerca de la Justicia, señaló: “Debe funcionar, la Corte Suprema (de Paraguay) debe existir y no beneficiar a sus amigos como algunos hacen. Ahí está el secreto, formar un gran equipo, y la política es muy sucia. Pero yo tengo una ventaja: no tengo que caminar Paraguay para que la gente me conozca y que sepan mi pensamiento”.

“Puedo mostrarle a la gente el dinero que he ganado y contarle que hasta los siete años viví descalzo. No teníamos dinero para comprar una pelota y jugábamos con un pomelo verde, descalzos en la calle con mis hermanos y amigos. Si uno llegó tan lejos fue con trabajo y sacrificio”, cerró Chilavert.

