“¿Qué haces Pato Fillol?”: el padre de Enzo Pérez detalló el diálogo con su hijo y dejó una pista de cara al partido de River en la Libertadores

El volante está listo para escribir una página en su historia con la camiseta de River (Nicolás Aboaf)

La familia Pérez podría vivir una noche totalmente atípica si, al salir los equipos al campo de juego del Monumental para disputar la Copa Libertadores, Enzo está vestido de un color distinto a sus compañeros y con guantes recubriendo sus manos. Las chances que el mendocino defienda el arco del Millonario cuando choque contra Independiente Santa Fe son cada vez mayores y su círculo íntimo sigue sin poder creerlo, aunque abona la teoría.

Carlos Pérez, padre del futbolista, reveló secretos de la conversación que tuvo con Enzo en la tarde del miércoles. “Lo primero que yo le pregunté es cómo estaba de su lesión. Ayer lo estuvieron probando y estaba bien, dijo que no le dolía. Hoy le iban a hacer algunas otras cositas para que esté mejor”, reveló en charla con Radio Mitre Mendoza.

Además, admitió que será la primera vez que verá a su hijo como golero: “Cuando uno tiene ganas y más en un club como River, jugás lesionado. ¡La verdad que nunca lo he visto al arco! Va a ser la primera vez. Dios quiera que le salga todo bien. Va a ser muy bueno para él y sus compañeros que le han dado la confianza. Dijeron dos, tres jugadores más, pero lo eligieron a él”.

El Muñeco tendrá la última palabra al decidir si el volante ataja o no (Foto: REUTERS)

Para cerrar, contó una parte de la charla que tuvo con el volante. “Hace un rato charlé con él y le dije: ‘Hijo, qué haces Pato Fillol’. Nos estuvimos riendo un ratito y ahí me dijo que en un 99% iba a estar al arco esta noche”, relató entre risas Carlos. Y agregó: “Nunca me lo imaginé. Puede jugar de cualquier puesto, pero no de arquero. Le habrán visto algo del Pato Fillol para elegirlo. Lo único que le puedo aconsejar es que se sienta seguro para defender el arco de River”.

Vale recordar que la medida drástica del Millonario es a causa del brote masivo de coronavirus dentro del plantel que contagió a los cuatro arqueros anotados en la lista de buena fe para la Copa Libertadores: Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna y Franco Petroli. El pedido del club para agregar a Alan Leonardo Díaz y a Agustín Gómez a la nómina fue rechazada por la Conmebol en la tarde del martes.

Aunque Enzo Pérez se puso a disposición del entrenador, será Marcelo Gallardo quien tenga la última palabra sobre la hora del partido. Nuevamente, y hoy más que nunca, el Muñeco jugará al misterio con la formación al decidir si juega con el volante al arco para así juntar once titulares o directamente cuida al mendocino y juega con diez.

