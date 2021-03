Terminante respuesta de José Luis Chilavert a Oscar Ruggeri tras el planteo de firmar la paz por las históricas peleas

Chilavert evitó alcanzar una reconciliación con Ruggeri

“Quiero cambiar, de verdad. ¿Está mal? Te digo de verdad. Vos me pones a Chilavert al lado y me pongo a hablar. Pero a charlar de verdad, no a tirarle chicanas. A recordar como éramos de compañeros”. Oscar Ruggeri sorprendió en el programa donde es panelista y decidió plantar una bandera blanca en el histórico conflicto que mantiene con el legendario arquero paraguayo. Sin embargo, la respuesta del otro lado no tardó en llegar y no fue la esperada.

“Mirá lo que manifieste Ruggeri a mí no me preocupa para nada. Al contrario. Esa historia no me preocupa. Cada uno se puede manejar en su vida como quiere. Me preocupan cosas mucho más serias. Lo que pasó en el fútbol, para mí se termina en el fútbol”, dijo Chila en una entrevista que le brindó al programa 100%Deporte de la radio uruguaya Sport890.

Chilavert y Ruggeri fueron compañeros en el plantel de Vélez durante 1992 y bajo la dirección técnica de Eduardo Luján Manera. Las rencillas de aquella época finalmente explotaron durante un partido de Eliminatorias entre Argentina y Paraguay que terminó con triunfo 3-1 de la Albiceleste y dos expulsiones: uno fue Ruggeri por lanzarle un manotazo a Chila. Aunque, claro está, que el momento cúlmine de ese cruce se dio en agosto de 1996 con la recordada patada que no fue del Cabezón al arquero durante un Vélez-San Lorenzo.

El arquero mundialista en 1998 de 55 años prefirió evitar el tema de Ruggeri durante la nota y aprovechó ese fragmento para atacar al núcleo cercano a Diego Armando Maradona durante sus últimos años: “Lo que más me duele, aprovecho para hacer una denuncia publica, son todos, desde los abogados y los médicos que mal atendieron y lo vivieron a Maradona, deberían estar presos e incomunicados. Porque si Maradona estaba bien cuidado, estaría vivo hoy en día. Es una vergüenza. Ojalá un fiscal de Argentina actúe de oficio y meta presos a los abogados, los médicos y las enfermeras que realmente lo explotaron. Todo lo que uno está escuchando, las grabaciones, como lo vivieron y lo manejaron, realmente fue penoso que haya terminado así. Y nadie dice nada. Me encantaría que un fiscal argentino que tenga las pelotas de agarrar esa causa y meter presos a los abogados, enfermeros y médicos que dejaron morir a Diego Armando Maradona”.

“Después, lo que manifieste Ruggeri me resbala totalmente, no me preocupa, no estoy para perder tiempo por pequeñeces”, insistió Chila, que fue elegido el mejor arquero del mundo en 1995, 1997 y 1998.

Ruggeri aseguró que quiere dejar atrás la pelea con Chilavert y conversar con él

En el programa ESPN F90, Ruggeri había intentado conciliar con el mítico futbolista paraguayo: “Con Chilavert que es histórico y que se mantiene ahí como una gran pelea donde no pasó nada, nos llevábamos excelente. Después surgió lo de San Lorenzo y en ese momento yo tenía treinta y pico de años. Ahora estoy llegando a los 60, ya está. Lo que pasó, pasó. Te juro que si un día viene a hablar con nosotros, me pongo a charlar y a preguntarle de la relación esa que teníamos, de la pelea, de las cosas. Nada más”.

No fue el único gesto que tuvo Ruggeri, ya que semanas atrás también había mostrado palabras elogiosas: “Es ganador. Y qué, ¿no lo voy a reconocer? Por más que no estamos bien. Terrible ganador el tipo en la cancha”.

SEGUIR LEYENDO: