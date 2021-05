Billy Joe Saunders fue sometido a una sensible operación en el ojo tras las múltiples fracturas que sufrió por los golpes de Canelo Álvarez

Canelo Alvarez le rompió el pómulo a Saunders

Para Saúl Canelo Álvarez fue el 56° triunfo de su carrera profesional y la obtención de más cinturones para su impactante trayectoria. Para Billy Joe Saunders fue su primera derrota en 31 presentaciones. Pero la pelea que tuvo una presencia récord de 73.126 personas AT&T Stadium de Arlington (Texas) puede ser todavía mucho más trascendental en la carrera del pugilista británico a raíz de las sensibles lesiones que sufrió en el ojo derecho.

Joe Saunders fue operado durante las últimas horas por la fractura en el cuenco del ojo y la triple lesión en el pómulo derecho a raíz de los golpes del Canelo en la presentación que terminó con victoria del mexicano por KO en el 8° round. Si bien el peleador de 31 años aseguró que la cirugía “salió bien” y expresó su deseo de retornar a los cuadriláteros, su entrenador Jamie Moore planteó un panorama de absoluta preocupación minutos después de la pelea: “Es el tipo de situaciones en las que puede pensar si vale o no la pena arriesgar la salud por un objetivo a largo plazo, pero pienso que no continuará después de lo lejos que llegó”, le dijo a la cadena IFL TV tras la fractura de cuadrípode en la cavidad orbitaria del ojo derecho que sufrió su pupilo.

“Podías ver el daño de inmediato, el ojo simplemente no se veía normal”, agregó el reconocido entrenador. Saunders, desde su cuenta de Facebook, dejó un mensaje que replicaron diversos medios de su país: “La cuenca del ojo rota, el pómulo roto en tres lugares. La operación salió todo bien. Me atraparon con un buen golpe y no pude ver. Gracias a todos los que miraron. Regresaré, Dios los bendiga a todos”. Según informó ESPN, Saunders fue ingresado inmediatamente en el Hospital John Peter Smith de Fort Worth, Texas. “Va a estar fuera por mucho tiempo”, adelantó su promotor Eddie Hearn.

En diciembre del 2020, la gran promesa de los pesos pesados, el británico Daniel Dubois, sufrió una lesión de características similares en su derrota contra Joe Joyce. Su futuro dentro del boxeo quedó en duda, pero finalmente logrará volver a estar entre las sogas el próximo 5 de junio contra Bogdan Dinu por el título interino AMB de la divisional.

"Cirugía en el hueso orbitario, fractura de cuadrípode no es nada para bromear. Que te mejores pronto Billy Joe Saunders", publicó la cuenta BoxingWorldUk para ejemplificar las lesiones que tuvo el británico

Al respecto de la derrota de Saunders, el entrenador de Canelo, Eddy Reynoso, explicó ante ESPN: “Estoy muy contento, muy orgulloso y nos ha costado mucho trabajo llegar hasta acá. En el quinto quiso perder la cabeza, pero rectificó. Le dije que se enconchara un poco y lo esperara. Le dio el upper, se fue a las cuerdas y cuando regresó me dijo que no iba a salir porque le quebró el pómulo”.

Campeón Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB), el mexicano de 30 años ahora debería ir en busca del único cinturón de esa categoría que le falta: el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que actualmente tiene el norteamericano Caleb Plant.

El púgil de México acumula 56 triunfos con 38 KO en su trayectoria, 2 empates y apenas 1 derrota en septiembre del 2013 en decisión dividida ante Floyd Mayweather. Desde ese momento, fue protagonista de los combates más importantes del último tiempo en el boxeo mundial, especialmente con las dos presentaciones ante Gennadiy Golovkin.

Mientras inicia una extensa recuperación, las estadísticas del ex campeón mundial británico indican que suma 30 victorias (14 KO) y firmó ante Álvarez la primera derrota de su camino profesional que se inició en el 2009.

La lesión de Saunders durante la pelea (Foto: Twitter@DAZNBoxing)

