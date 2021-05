Campazzo sorprendió al revelar qué equipo de la NBA elegía para jugar en la PlayStation y a qué jugador le hacía “lanzar todos los tiros”

Campazzo, el día de su mejor partido en la NBA, ante New Orleans Pelicans (AP Photo/David Zalubowski)

A los 30 años, Facundo Campazzo es uno de los rookies sensación en la NBA. Más allá de las estadísticas, y de la lesión de Jamal Murray que le dio mayor protagonismo, se ganó la atención de los fanáticos de Denver Nuggets por actitud, defensa y propensión al show. Para el cordobés, llegar a la liga de baloncesto más competitiva del mundo era un sueño por el que trabajó toda su carrera. De hecho, dio el salto cuando era la gran figura del Real Madrid, en el pináculo del básquet FIBA.

El base le brindó una entrevista al periodista Mike Singer, del Denver Post, en el que dejó varias confesiones. “Si alguien me decía hace siete meses que iba a pasar todo esto, no lo hubiera creído. Sé que es una gran responsabilidad estar aquí, ser titular, vestir esta camiseta, y tomaré esta responsabilidad para dar lo mejor”, contó.

“Yo sólo quería una oportunidad. No sé si mi nivel puede puede alcanzar aquí o si mi juego puede encajar, pero necesitaba la oportunidad de encajar al menos. No quería llegar al final de mi carrera y decirme: ‘Ok, ni siquiera lo intentaste, ¿lo sabes?’”, describió la inquietud que le generaba no poder hacer el intento de arribar a la NBA.

Ya en el gran circo, sorprendió con su nivel. Y también con una revelación. Porque en la entrevista Campazzo comentó con qué equipo de la NBA jugaba en la PlayStation. ¿Un presagio, tal vez? “No voy a mentir. Solía jugar con Denver Nuggets”, dijo. Incluso recordó haber disputado una temporada completa con el elenco de Colorado; no sólo amistosos ante rivales eventuales. Fue en la edición 2013/2014.

Un nombre tuvo mucho que ver con la elección. Sólo recuerdo a Ty Lawson porque lanzaba todos los tiros con él”, puntualizó. Las características del jugador, claro, tuvieron mucho que ver. Armador de 1.80 centímetros, de contextura física similar a la del ex Peñarol, entonces tenía un promedio de 17.6 puntos y 8.8 asistencias por partido. Luego su nivel declinó, dejó Denver, pasó por Houston, Indiana y Sacramento. El año pasado fue expulsado de la Liga de China.

OTRAS DEFINICIONES DE CAMPAZZO

Su marca pegajosa a varias figuras, como Ja Morant y Stephen Curry

“Si se sintieron frustrados al menos unos minutos, es gol para mí. Me justa defender. Me gusta defender jugadores como Damian Lillard o Stephen Curry. Creo que soy mejor defensor contra ellos. Si comparto el campo de juego un puñado de minutos con ellos, siento que aprendo un montón”.

Elogio a sus compañeros Nikola Jokic y Michael Porter Jr

“Son grandes jugadores, peligrosos jugadores, porque tienen todos los recursos en ofensiva para anotar. Yo sólo paso la bola”.

Tres de sus jugadores NBA preferidos

“Steve Nach, Jason Kidd y Jason Williams”.

¿Cuánto tiempo se ve en la NBA?

“Vivo el sueño día a día, pero también quiero competir, quiero permanecer en la NBA por muchos años. Quiero aprender de mis rivales, quiero aprender de mis compañeros. sé que no es fácil, pero quiero tomar el desafío”.

