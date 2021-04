Florentino Pérez rompió el silencio y afirmó que la Superliga europea sigue en carrera: “Esto es una pirámide, si los ricos pierden dinero, todos pierden”

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de la Superliga europea (REUTERS/Sergio Perez)

El mentor de la Superliga europea, Florentino Pérez, rompió el silencio y habló sobre la situación del polémico proyecto del torneo de clubes que entró en jaque en las últimas horas. A pesar de la salida de la mayoría de los 12 equipos fundadores, el presidente del Real Madrid salió a apoyar el nuevo negocio que promovió. En diálogo con El Larguero habló sobre el tema.

Primero aseguró que “los alemanes están interesados, lo que pasa es que el Bayern están cambiando autoridades”. Subrayó que “los ingleses se van porque la UEFA hace un espectáculo”. Y añadió: “El presidente de la UEFA tendría que haber hablado con nosotros. No nos dieron la oportunidad de explicarlo. No quieren que pase nada”.

“Los ricos pierden mucho dinero. Esto es una pirámide, si los de arriba pierden dinero, todos pierden. Ahora si hay dinero, hay dinero para todos. Y otros muchos clubes también jugarían en una segunda liga para darle posibilidad a todos”, sentenció. Y aclaró que “la Juve y el Milan no se fueron”.

“Intentaremos que de los 20 sean los cuatro primeros de cada país”, apuntó.

Sobre el origen de los fondos para aumentar las ganancias, aseveró: “Tenemos un acuerdo con JP Morgan para poder conseguir dinero. Hay que hacerlo ahora porque la situación grave es ahora”.

También hizo la analogía con el tenis: “La gente quiere ver partidos Federer-Nadal todas las semanas. Tenemos que buscar partidos de máximo nivel todas las jornadas. La idea es que los partidos tengan la atención. Los jóvenes de 16 a 24 años no ven el fútbol”.

Y advirtió: “La Superliga europea es necesaria porque nuestros clubes van a perder 2.000 millones de euros en los próximos años”.

Respecto de los contratos indicó que “son vinculantes con los equipos fundadores y todos estaban firmados. En el contrato uno no puede salir así nomás. No voy a decir cuánto tendrán que pagar los equipos que se fueron”.

“Llevo 20 años en el fútbol y tengo la credibilidad de la gente de que yo no voy a hacer nada que perjudique al fútbol. La vida ha cambiado”, esgrimió.

“El Madrid no va donde no lo invitan”, disparó por la reunión de La Liga donde no fueron invitados el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid.

“La vida cambia. Cuando pasan 20 años cambian las generaciones. El fútbol es el deporte más global, pero si a los jóvenes no los cuidamos se van a ver otros deportes. Si no hay partidos competitivos, la gente no los ve”, agregó.

Insistió con el tema de los cambios de épocas y criticó a los popes de la UEFA y la FIFA por sus sueldos: “La vida cambió, las empresas están bajando los sueldos. No veo que en la FIFA o en la UEFA se hayan bajado los salarios. Mi salario es público. El fútbol necesita un sacrificio. Si algunos piensan que no ha pasado nada es posible que luego estén llorando”.

“Veremos cuáles son las perspectivas del COVID-19. Nosotros perdemos mucho dinero sin la presencia del público en los estadios”, subrayó sobre las consecuencias de la pandemia.

También habló de la situación de su club. Acerca de la continuidad de Sergio Ramos, admitió que “obvio que quiero que siga, pero depende de la situación del Madrid. Le dije que este año tuvimos 300 millones de euros menos”.

También valoró su gestión y recordó que “en 2000 me encontré con club en una situación donde los jugadores no cobraban desde hace no sé cuánto. Pasamos de eso a Los Galácticos e incrementar las ganancias”.

NOTICIA EN DESARROLLO