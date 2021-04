“Federer no es tan buen hombre”: el padre de Novak Djokovic atacó nuevamente sin filtro al tenista suizo

Srdjan Djokovic, padre de Novak, volvió a hablar sobre Roger Federer.

Así como es sabido que dentro del circuito existe una gran relación entre Roger Federer y Rafael Nadal, dos de los grandes tenistas de todas las épocas, también es de público conocimiento que el jugador suizo no tiene tanta afinidad con Novak Djokovic. Por lo que se ve cuando están en la pista y otros ámbitos del tenis, mantienen un vínculo muy cordial. Sin embargo, no hay buena sintonía entre ambos desde hace mucho tiempo.

Esto ha vuelto a quedar en evidencia con unas declaraciones que hizo Srdjan Djokovic, papá de Nole, en las últimas horas. El padre del actual número 1 del mundo habló sin filtro sobre Su Majestad y revivió una antigua disputa con su hijo.

“Hace unos años atacó a mi hijo cuando aún era joven, cuando tenía 18 o 19 años. Sabía que venía alguien que sería mejor que él. Dije entonces que era un gran campeón, el mejor en ese momento, pero por mucho que sea un gran campeón, Federer no es tan buen hombre”, disparó Srdjan en diálogo con el programa ‘Ace at Eleven’ de la televisión serbia K1.

Novak Djokovic y Roger Federer tienen una relación respetuosa pero no es especialmente buena (Foto: REUTERS)

No es la primera vez que el padre de Djokovic se pronuncia contra Federer. Ya el año pasado lo había atacado diciendo que debía retirarse del tenis y aceptar que otros jugadores, incluido su hijo, iban camino a ser mejores: “Tanto Nadal como Novak le soplan el cuello y él no puede aceptar el hecho de que serán mejores. Vaya hombre, críe hijos, haga otra cosa, vaya a esquiar, haga algo más interesante”, disparó.

En su nueva aparición mediática, Srdjan también criticó a la prensa internacional por un presunto trato injusto que le dan a él y a su hijo, argumentando que los difaman constantemente.

Novak Djokovic, junto a su esposa, sus padres y su hermano durante el Adria Tour (Foto: REUTERS)

“Es obvio que los medios extranjeros no tienen la mejor opinión de nosotros y que les molestamos constantemente. Si te digo la verdad, no quiero ser parte de su mundo retorcido. Lamento que no les guste Novak. Solo digo la verdad, ¿qué debo hacer? Difaman tanto y dicen tantas cosas repugnantes de él que es increíble. Mis respuestas son mucho más nítidas en comparación por cómo tratan a este gran campeón que no volverán a tener en este mundo”, sentenció.

