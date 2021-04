¿Otro argentino a la NBA? Una histórica franquicia estaría tras los pasos de Luca Vildoza

El base argentino del Baskonia, Luca Vildoza, fue nombrado el MVP de la final de la Liga Endesa (EFE/Manuel Bruque)

La presencia argentina en la mejor liga del mundo sigue creciendo. Luego de algunas temporadas de ausencias de deportistas albicelestes tras el retiro de Manu Ginóbili, Facundo Campazzo recaló en los Denver Nuggets y hace unos días se confirmó el desembarco de Gabriel Deck en el Oklahoma City Thunder. También vale destacar que Pablo Prigioni es asistente principal de Chris Finch en los Minnesot Timberwolf, franquicia que adquirió vía draft a Leandro Bolmaro (actualmente en Barcelona) y que Indiana Fever de la WNBA apostó por la argentina Florencia Chagas.

Sin embargo, antes de la finalización de la temporada se podría sumar otro atleta nacional. Un artículo de Marc Berman en el New York Post informa que los New York Knicks, a pedido del entrenador Tom Thibodeau, están buscando un base de jerarquía para completar su roster.

Aunque la primera opción sería el armador del CSKA Moscú Mike James, quien tuvo un altercado con su entrenador Dimitris Itoudis y tendría decidido cambiar de aires, el periodista lituano Donatas Urbonas aportó que el ex Quilmes de Mar del Plata es la otra opción que tiene sobre la mesa la histórica franquicia. “He escuchado que no es solamente Mike James, sino también el base de Baskonia, Luca Vildoza, está en el radar de los New York Knicks” , escribió.

Luca Vildoza tuvo una gran participación en el Mundial de China 2019 con la Selección Argentina (Reuters)

El marplatense, campeón panamericano en Lima 2019 y subcampeón del mundo en China 2019 con la selección argentina, es una de las principales figuras del conjunto español. El armador conquistó la Liga ACB la pasada temporada venciendo al Barcelona y fue condecorado como el MVP Final.

Antes que saliera a la luz esta información, Claudio Villanueva, representante del base, dejó abierta la posibilidad de emigrar rumbo a Estados Unidos pese a que Luca se encuentra cómodo en España. “Tiene contrato con el Baskonia, dos años más. Y está muy cómodo en Vitoria. Está adaptado, ahora están sus padres. Ahora, esto es deporte profesional y esto se ajusta a la oferta y la demanda. Y más teniendo en cuenta que al Baskonia quizá le puede interesar una operación comercial. Luca está muy bien, pero si llega una buena oferta, se escuchará. Aunque ahora, por la situación que se está viviendo en Europa, no lo veo. ¿Y la NBA? La NBA es la NBA, pero por ahora, él está muy contento. Seguirá cumpliendo su contrato y si llega algo, se analizará”, esbozó en diálogo con Radio Marca.

“Campazzo, por ejemplo, lo tenía claro. Y es uno de los tipos que conozco de cabeza más fuerte. Luca es mucho más tranquilo en esto. Si viene una oportunidad la escuchará, pero él está cómodo. Por ahora no hay absolutamente nada. Pero esto hay que entenderlo. Mañana puede aparecer la opción. O no aparece y seguirá cumpliendo el contrato. O aparece un club que quiere pagar por él. Yo le he visto muy tranquilo. Está todo bien, pero esto es deporte profesional”, añadió.

Los Knicks, que en el pasado supieron tener entre sus filas a Pablo Prigioni, actualmente ostentan una marca de 30 triunfos y 27 derrotas, lo que los ubica en de la sexta colocación de la Conferencia Este, puestos que otorgan una plaza a los playoffs.

