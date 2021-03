Brutal agresión en el básquet universitario de Estados Unidos: le dio un codazo a su rival y tuvo que ser hospitalizado

Brutal codazo en el básquet universitario de la NCAA

Por uno de los partidos de cuartos de final del torneo SEC de la NCAA del básquet universitario masculino de los Estados Unidos, el conjunto de Tennessee superó a Florida por 78-66 y avanzó a las semifinales del campeonato que se disputa en el Bridgestone Arena, de Nashville.

Pero más allá del resultado final, todas las miradas del encuentro se las llevó la brutal agresión que sufrió un jugador de los Voluntarios. En una acción durante la segunda mitad del juego, John Fulkerson y Omar Payne peleaban por la posición debajo del aro cuando el hombre de los Gators intentó sacarse de encima a su rival con un codazo.

Payne falló en su primer intento con el antebrazo izquierdo, pero a los pocos segundos, de espaldas y con su codo derecho, impactó directo contra el ojo derecho de Fulkerson, que terminó tendido en el suelo. Rápidamente, una parte del plante de Tennessee se acercaron para ver cómo estaba su compañero mientras otros comenzaron a increpar al agresor.

Luego de constatar el golpe en la cara, los árbitros del partido expulsaron al jugador de la Universidad de Florida. ¿Qué ocurrió con el alero que utiliza la camiseta 10 de Tennessee? Según la prensa local, fue llevado a un hospital por precaución, ya que se le inflamó la zona ocular.

John Fulkerson quedó en el piso después del golpe que recibió en el ojo (Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports)

“No lo vi”, dijo Rick Barnes, entrenador de los Voluntarios, después del juego. “Ya había mirado para otro lado, me había vuelto hacia el otro lado. Yo no lo vi. Escuché que no era nada bueno, obviamente. Lo llevaron al hospital solo para observación. Creo que fue más por su ojo que por cualquier otra cosa”, agregó el coach de 66 años que en 2019 recibió el premio Naismith al entrenador universitario del año en el baloncesto de EE.UU.

Fulkerson terminó con ocho puntos con un 3/4 en tiros desde el campo en los 19 minutos que jugó antes de ser agredido. Luego de ser atendido, el propio basquetbolista dio su testimonio en la cuenta oficial del equipo: “Primero quiero felicitar a mis compañeros de equipo por el gran trabajo que hicieron hoy. Segundo, también agradecerles por todos los mensajes de apoyo y cariño que recibí en las últimas horas. No sé si podré estar en el partido de mañana, pero les reitero mi agradecimiento”, dijo el hombre de 2.06 metros de altura.

Este sábado, Tennessee se enfrentará contra el equipo mejor posicionado en el torneo SEC, que es el de la Universidad de Alabama, que viene de vencer con comodidad a Mississippi State por 85-48. El ganador de este cruce se encontrará en la final al triunfador del duelo entre Arkansas (2) y LSU (3).

Fulkerson es reincorporado por sus compañeros luego de la agresión de Omar Payne (Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports)

