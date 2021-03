Escándalo en la NBA: un jugador del Miami Heat fue separado del equipo por un comentario antisemita

Escándalo en la NBA por el comentario antisemita de Meyers Leonard en una transmisión de videojuegos

A la espera del reinicio de la temporada de la NBA luego del parate por el All Star Game que se disputó el domingo pasado en Atlanta, la mejor liga de básquet del mundo volvió a ser noticia por un escándalo extradeportivo. El jugador de Miami Heat, Meyers Leonard, fue suspendido por el equipo luego de pronunciar comentarios xenófobos en un streaming de videojuegos.

En una partida del juego Call of Duty que fue transmitida por Twitch, la plataforma gamer por excelencia del mercado, el gigante de 2.13 metros realizó un comentario antisemita cuando estaba en plena actividad: “¡Maldito cobarde! ¡No me dispares, jodido ‘kike’!”, fueron las palabras que utilizó el basquetbolista de 29 años.

Justamente, el terminó kike es una palabra que se está marcada como un insulto a la comunidad judía. Dicha situación generó un revuelo en la NBA, que ya está investigando lo sucedido en conjunto con la franquicia que la temporada pasada disputó las finales de la competencia con Los Ángeles Lakers de LeBron James. “La NBA condena inequívocamente cualquier forma de discurso de odio”, reflexionó Mike Bass, vocero de la liga estadounidense.

“Nos acabamos de enterar del video y estamos en el proceso de recopilar más información”, agregó el representante de la máxima competencia de básquet en el planeta.

Leonard fue parte del plantel del Miami Heat que alcanzó las finales de la NBA la pasada temporada (Kim Klement-USA TODAY Sports)

Asimismo, la organización de Miami decidió suspender de manera indefinida a Leonard hasta que se resuelva qué fue lo que sucedió en la transmisión. “La franquicia de los Heat condena con vehemencia el uso de cualquier forma de discurso de odio. Las palabras utilizadas por Meyers Leonard estaban equivocadas y no toleraremos el lenguaje de odio de nadie asociado con nuestra franquicia. Escucharlo de un jugador de los Heat es especialmente decepcionante e hiriente para todos los que trabajan aquí”, fueron las palabras del comunicado que se difundió.

Es válido recordar que el máximo accionista del Miami Heat, Micky Arison, es de origen judío.

Por su parte, luego del escándalo que generaron sus comentarios, el propio Leonard utilizó su cuenta de Instagram y emitió una extensa carta en la que se disculpó por lo sucedido. “Pido perdón por los comentarios antisemitas proferidos en la transmisión en vivo. Pese a que no conocía lo que significaba la palabra en ese momento, mi ignorancia sobre su historia y lo ofensiva que es para la comunidad judía no es en ningún caso una excusa. Lo he hecho mal”, escribió el jugador que utiliza la casaca con el número 0 del Heat.

“Ahora ya estoy más concienciado sobre lo que es y estoy dispuesto a reunirme con gente que me ayude con este tipo de discursos para que los podamos combatir mejor. Soy consciente de mi error y creo que no es una buena representación de lo que soy”, sumó en su defensa el oriundo de Robinson, estado de Illinois.

Las disculpas de Meyers Leonard en Instagram

El año pasado, mientras la NBA se disputaba en la burbuja de Disney, Leonard también fue apuntado por no arrodillarse junto a sus compañeros de equipo durante la entonación del himno nacional de los Estados Unidos, una acción de protesta que llevó adelante toda la liga contra los hechos de racismo en el país.

Según Meyers, la decisión de no poner su pierna en el parquet se debió a que su hermano peleó con el ejército de EEUU en Afganistán. “Hoy escuché a mi corazón. Me sentí abrumado por las emociones allí parado durante el himno nacional. Mi hermano y muchos amigos cercanos han jurado proteger a este país a cualquier costo y eso significa algo para mí, como así también la bandera y nuestra nación”, escribió en su cuenta de Twitter.

“El movimiento Black Lives Matter también significa mucho para mí. Lo que ha estado ocurriendo en nuestro país no tiene excusas y está mal. Seguiré usando mi voz, mi plataforma y los recursos de mi familia para comprometerme a hacer un cambio”, agregó y confirmó que a pesar de no hacer el ritual, apoyaba la causa que generó una revolución en la NBA en 2020.

Oct 2, 2020; Orlando, Florida, USA; The Miami Heat kneel while Miami Heat center Meyers Leonard (0) stands during the national anthem before playing the Los Angeles Lakers in game two of the 2020 NBA Finals at AdventHealth Arena. Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports

