La dicen el “nuevo Falcao”, le dio el triunfo a River en el Superclásico y es una de las promesas que Gallardo sigue de cerca: la historia de Flabian Londoño

Gran centro de Rollheiser a la cabeza de Londoño para el único gol del partido

El Superclásico de Reserva se quedó del lado de River Plate y, en un partido donde no hubo muchas situaciones claras de gol, el único que pudo gritar un tanto en el duelo fue Flabian Londoño Bedoya luego de un gran centro de Benjamín Rollheiser. El delantero colombiano viene creciendo a pasos agigantados y ya está bajo el radar de Marcelo Gallardo para tenerlo en el plantel profesional en el futuro próximo.

El entrenador del segundo eslabón del Millonario, Gustavo Fermani, explicó cómo llegó el punta a Núñez. “A Londoño Bedoya lo traje de un draft, llegó en Quinta división. Nunca imaginé tenerlo ahora en Reserva. Tiene mucha movilidad y buena técnica para jugar de 9. Ahora se le abrió el arco”, explicó en charla con el programa radial Jogo Bonito (FM Late 93.1). Y agregó sobre el encuentro que ganó por 1-0 en la mañana del viernes: “Sabemos la trascendencia que tiene ganar un Superclásico y la alegría que genera pero nosotros estamos más allá del resultado. Nuestra mayor satisfacción es ver a los chicos afianzarse en Primera”.

El delantero lleva tres goles en nueve partidos oficiales (Foto: cariverplate)

El oriundo de Ebéjico, Colombia, tiene 20 años (9 de julio de 2000) y llegó a River desde el Club Deportivo La Masía. “Soy un centrodelantero al que le gusta estar siempre dentro el área. Me gusta tirar muchas diagonales. Tengo buen juego aéreo y manejo los dos perfiles. Soy goleador. Me gusta jugar entre los centrales rivales y también pivotear”, manifestó el atacante que sueña con compartir equipo con sus compatriotas de Primera.

Para alegría del club, Flabian está próximo a dejar de ocupar plaza de extranjero porque llegó a los 30 meses desde que está registrado en la AFA. En la Reserva registra tres goles en nueve partidos oficiales con un total de 639 minutos defendiendo al camiseta de River. En el plantel profesional, el cuadro de Núñez está al máximo de capacidad a raíz de las presencias del uruguayo Nicolás De La Cruz, los colombianos Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal, el chileno Paulo Díaz y los paraguayos Robert Rojas y Jorge Moreira.

“Entrené algunas veces con el primer equipo y Marcelo Gallardo es un entrenador que te exige, pero que a la vez te da confianza. Me dirigió en un amistoso y me dio indicaciones que me sirvieron mucho”, declaró Londoño en charla con As Colombia. Además, explicó su gran admiración por Radamel Falcao García: “Tengo varias cosas de él, como el juego aéreo y la ubicación en el campo. Saber que me dicen que soy el nuevo Falcao me llena de motivación. Quiero hacer una buena carrera y ojalá pueda ser un poquito como él, nada más”.

