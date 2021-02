El cónclave argentino en Sevilla-Barcelona: de qué habló Messi con Papu Gómez, Ocampos y Acuña

La reunión de Lionel Messi, Marcos Acuña, Alejandro Papu Gómez y Lucas Ocampos (Reuters)

El Sevilla dio un paso importante hacia la final de la Copa del Rey al imponerse este miércoles 2-0 frente al Barcelona en la ida de semifinales en el estadio Sánchez Pizjuán. Luego del pitazo final, los fotógrafos presentes captaron la reunión entre los futbolistas argentinos de ambos planteles que planteó la duda sobre de qué temas hablaron.

Lionel Messi se acercó a Alejandro Papu Gómez, refuerzo estrella del elenco andaluz, y instantes más tarde se sumaron al diálogo Lucas Ocampos y Marcos Acuña, quienes se recuperan de unas lesiones y vieron el encuentro desde las gradas pero descendieron al terreno de juego luego de su culminación. Minutos más tarde, el ex jugador del Atalanta contó a los micrófonos de Cadena Cope qué temas tocaron en ese cónclave.

“Hablamos de la vida, él me preguntó qué me había pasado en el Atalanta y me dijo que le había llamado la atención encontrarme ahora en España. No hablamos nada raro, de mi integración al club, mi llegada y poco más”, comentó el el Papu. Vale recordar que el argentino se marchó del conjunto italiano por un conflicto con el entrenador Gian Piero Gasperini, después de haber disputado las últimas siete temporadas en ese club, a donde llegó a convertirse en capitán e ídolo de los fanáticos.

“Cuando se acercaron Ocampos y Acuña, hablamos con Lucas de su lesión”, agregó Gómez, quien descartó haber pronunciado palabra sobre el futuro de Messi: “No, no. Nada”. Es que desde hace meses que se aguarda por saber qué ocurrirá con La Pulga, quien a final de la campaña vence su contrato con el Barcelona y podrá marcharse libre a cualquier otro club, a menos que decida renovarlo. Para eso, esperará la resolución de las elecciones en marzo y se reunirá con el ganador de los comicios para escuchar la propuesta que tendrá para hacerle.

“A Leo lo queremos mucho, es capitán de la selección argentina, y queremos lo mejor para él”, comentó el Papu quien suele ser convocado por Lionel Scaloni, al igual que Ocampos y Acuña, aunque por sus molestias estos dos tal vez se pierdan los próximos compromisos con la selección argentina. El ex River sufrió la semana pasada un esguince de grado II en su tobillo izquierdo y su presencia dependerá de su evolución, mientras que el ex Racing y Ferro tiene “una rotura importante” en la parte posterior del muslo izquierdo y según adelantó el entrenador Julen Lopetegui estará de baja lo que resta de este mes y parte del siguiente.

El combinado albiceleste enfrenará el 25 de marzo a Uruguay por la quinta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y cinco días después se medirá nada menos que ante Brasil, que hasta ahora tiene puntaje perfecto y sólo ha recibido dos goles.

Sevilla 2-0 Barcelona

Con respecto al triunfo del Sevilla, que se impuso 2 a 0 con los goles del defensor francés Jules Koundé y del croata Ivan Rakitic, Gómez apuntó: “Salió como se esperaba. Esa era la idea. Tener el control de la pelota y cuando no, ser un bloque compacto en el fondo y salir bien a las contras. Salió todo a la perfección. En el vestuario comentábamos que había que hacer otro gol”.

La revancha por la semifinal será el 3 de marzo en el Camp Nou, mientras que en la otra llave están Athletic de Bilbao y Levante que igualaron 1 a 1 en la ida.

