Oficial: Papu Gómez es nuevo jugador del Sevilla tras marcharse del Atalanta por un conflicto con el DT

La foto que confirmó la vinculación

Se terminó el sufrimiento para Alejandro Papu Gómez: es nuevo futbolista del Sevilla luego de marcharse del Atalanta por un conflicto con el entrenador Gian Piero Gasperini y después de disputar las últimas siete temporadas en ese club, a donde llegó a convertirse en capitán e ídolo de los fanáticos.

El atacante argentino de 32 años arribó a España y horas más tarde le puso el gancho al contrato que lo unirá con la entidad de Andalucía hasta el 30 de junio de 2024. Actualmente marcha en la cuarta colocación de La Liga con 36 unidades, a 11 del líder Atlético de Madrid. Aunque lo más importante estará dado en la Champions League: el 17 de febrero disputará como local la ida de los octavos de final ante Borussia Dortmund.

“Papu Gómez es nuevo jugador del Sevilla. ¡Bienvenido a tu casa!”, comunicó la institución a través de las redes sociales. Además, publicó un video con astros argentinos que lo alentaron en este nuevo paso en su trayectoria.

“Quiero decirle al Papu Gómez que va a uno de los mejores equipos del continente. Porque ha ganado seis Europas League, es una institución seria, tiene una gran organización, futbolísticamente es un equipo muy, muy preparado para todas las competiciones. Yo he he estado muy cómodo, me han cumplido siempre. Es una parte de mi vida”, dijo Daniel Bertoni.

“Le quiero desear al Papu Gómez lo mejor, le van a salir todas las cosas bien”, señaló Héctor Scotta. “Te vas a encontrar con uno de los mejores equipos de europa, ya lo conocés, pero ahora vas a ver lo hermoso que es jugar para el Sevilla, defender esos colores, lo hermosa uqe es la ciudad, voy a estar muy pendiente de tus logros”, agregó, Gabriel Mercado.

Noticia en desarrollo...