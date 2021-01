El DT del Atalanta rompió el silencio y explicó cómo se originó su conflicto con el Papu Gómez

Alejandro Papu Gomez ha quedado fuera de los planes del DT del Atalanta por un conflicto entre ambos (Foto: REUTERS)

No hace mucho tiempo atrás, el Papu Gómez era la gran estrella del Atalanta, un modesto equipo italiano que la temporada pasada deslumbró al llegar a cuartos de final de la UEFA Champions League. Era el motor ofensivo, capitán y emblema del elenco dirigido por Gian Piero Gasperini. Pero hubo un conflicto entre ambos y el jugador argentino ahora está marginado.

Poco se sabía sobre esta pelea que terminó con el ex jugador de Arsenal de Sarandí y San Lorenzo entrenándose en solitario y afuera de las convocatorias, porque ni él ni el entrenador italiano comentaron demasiado al respecto. Pero tras la victoria sobre Benevento (1-4) en la Fecha 17 de la Serie A de este sábado, Gasperini dio sus argumentos.

“Tuvimos grandes momentos con él, pero su exclusión es una decisión basada en que necesitaba encontrar otro tipo de equipo porque, en ese momento, estábamos sufriendo”, aseguró en diálogo con Sky Sports.

Al profundizar en esta cuestión, el estratega explicó que sus diferencias con el Papu Gómez radican exclusivamente en temas tácticos: “Es sólo una razón técnica, ya que quería ayudar más a De Roon y Freuler. Es algo que siempre habíamos hecho, pero solo pasó que esta vez la elección no fue aceptada. Él no se adaptó.”

Mientras que el Atalanta sumó su tercera victoria consecutiva en la liga italiana, Alejandro Gómez ya lleva más de tres semanas descartado. Su última aparición fue el pasado 16 de diciembre, en el 1-1 ante Juventus correspondiente a la decimosegunda jornada del campeonato italiano. Aquel día ingresó a jugar 37 minutos. Su última titularidad fue en una visita al Ajax hace exactamente un mes.

El mediocampista argentino, quien la temporada pasada fue elegido el mejor en su puesto en la Serie A, tiene contrato con el Atalanta hasta 2022 por lo que parece marcharse deberá conseguir algún club que pague su traspaso. En Italia informan que puede marcharse a cambio de unos USD 20 millones y que es pretendido por Milan, Napoli, Inter y Lazio, entre otros.

Por el momento, el Papu Gómez prefirió no dar detalles sobre su pelea con Gasperini. “Queridos aficionados del Atalanta. Les escribo por aquí porque no tengo ninguna manera de defenderme y hablar con ustedes. Sólo quería decirles que cuando me vaya se conocerá la verdad sobre todo”, escribió en su cuenta de Instagram cuando estalló la polémica con su DT.

