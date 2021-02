Desgarrador mensaje de Neymar tras confirmarse la lesión que le impedirá jugar contra Barcelona en Champions League: “El llanto es constante”

Lesión de Neymar ante el Caen

En las últimas horas, el París Saint Germain (PSG) confirmó una pésima noticia de cara a una serie clave por Champions League contra Barcelona: Neymar está lesionado en el aductor y deberá pasar cuatro semanas fuera de los campos de juego. El brasileño padeció una dura entrada de Steeve Yago en el duelo ante Caen por la Copa de Francia y esa patada lo sacará, al menos, del encuentro de ida. En el medio del dolor, el brasileño escribió un desgarrador mensaje en sus redes sociales para descargarse ante las críticas.

“La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. Una vez más me detendré un rato para hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol”, inició el posteo que en apenas minutos acumuló casi un millón de me gusta.

“A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque regateo y acabo golpeado constantemente. No sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo. Me entristece mucho. Me entristece mucho escuchar de un jugador, entrenador, comentarista decir: “Realmente hay que golpearlo”; “se cae”; “llora”; “niño” “mimado” y etc. Sinceramente me entristece y no sé cuánto puedo soportarlo”, agregó contra aquellos que muchas veces lo acusan de simular.

El posteo de Neymar tras confirmarse su lesión

“Solo quiero ser feliz jugando al fútbol. Nada más”, firmó en su cuenta oficial de Instagram junto con una foto en el piso tras la patada que sufrió en el compromiso del torneo doméstico.

Según confirmó su club, Ney tiene una lesión en el aductor izquierdo y los exámenes decretaron que estará fuera aproximadamente por cuatro semanas. Eso lo deja afuera del choque del próximo martes 16 de febrero ante Barcelona en el Camp Nou por los octavos de final de la Champions League, pero también lo pone en duda para la revancha que se celebrará en Francia el miércoles 10 de marzo.

Cabe recordar que el brasileño no es la única baja sensible para el elenco de Mauricio Pochettino. El martes se confirmó que Ángel Di María, otra de las figuras del cuadro francés, se ausentará del duelo por Champions debido a una lesión: “En una semana el club comunicará los pasos a seguir con Ángel, eso indica que no podrá estar contra el Barcelona”, fue la declaración del estratega argentino.

El rosarino que cumplirá 33 años este domingo tuvo que ser reemplazado pasados los 10 minutos del último compromiso con triunfo ante el Olympique de Marsella, a domicilio. Di María asistió a Kylian Mbappé para abrir el tanteador y casi de inmediato tuvo que ser cambiado por Pablo Sarabia debido a una distensión en su femoral derecho.

El mediocampista intentará recuperarse cuanto antes de este contratiempo y apuntará todos los cañones a la revancha contra los culés, a disputarse el miércoles 10 de marzo en la capital francesa. La buena noticia para Pochettino es que Mauro Icardi se mostró totalmente recuperado de una molestia y no tendrá problemas en ser convocado. En tanto, para ocupar la plaza de Di María el apuntado es el italiano Marco Verratti.

Noticia en desarrollo...

