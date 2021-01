El impactante ¿nuevo look? de Zlatan Ibrahimovic

La imagen que publicó el sueco. Nótese la mancha detrás de la nuca (@iamzlatanibrahimovic).

Otra vez Zlatan Ibrahimović hizo de las suyas en su cuenta de Instagram. El sueco es figura del Milan que lidera la Serie A, más allá de su reciente derrota de ayer por 3 a 0 ante el Atalanta. Y nuevamente generó un golpe de efecto que rebotó en sus más de 46 millones de seguidores en la red social. Se trata de su última historia donde aparece con un nuevo look muy particular, sin su melena sino rapado a cero, pero sería una jugada graciosa suya. La imagen es del entrenamiento de hoy con el plantel rossonero.

A lo largo de la historia los fanáticos siempre estuvieron pendientes de cómo se muestran sus ídolos. Con las redes sociales se permitió el contacto inmediato y generan una interacción con sus seguidores. El verlo a Zlatan totalmente rapado llamó la atención, pero luego esa imagen empezó a carecer de veracidad, o al menos se puso en duda.

“All in” (con todo) son las palabras que puso el escandinavo. Los usuarios se hicieron eco y algunos pusieron en duda si de verdad se rapó. Hubo quienes hicieron foco en que fue una broma y la prueba de que habría usado Photoshop es una mancha de color gris que aparece detrás de la nuca. Esto echaría por tierra la posibilidad de verlo por primera vez con la cabeza rapada.

Zlatan Ibrahimovic en un reclamo al árbitro en el partido de ayer (REUTERS/Daniele Mascolo).

De ser un chiste, el sueco demuestra que sigue de buen humor a pesar de la dura caída de local ante el Atalanta. Fue este sábado por 3 a 0 en el Estadio Giuseppe Meazza, que no obstante lidera la tabla de la Serie A con 43 puntos, dos más que su clásico rival, el Inter, que empató en cero en su visita al Udinese.

Sin embargo, el buen humor de Zlatan es una costumbre suya, ya que publica fotos o videos particulares como en período en la última lesión. Allí una noche salió en calzoncillos bajo la nieve y o salió a correr en plena nevada.

Es un personaje que trasciende lo deportivo y por eso fue convocado a participar en febrero del próximo festival de San Remo. Es un evento clásico de la canción en Italia en el que ya estuvieron otros cracks del Calcio como Roberto Baggio y Francesco Totti.

Sea o no verdad el rapado de Ibra, no habrá perdido toda su fuerza como Sansón. Es un gladiador que va más allá de sus looks. A sus 39 años se muestra muy vigente y busca otro campeonato, en este caso con el Milan. Mientras tanto, se divierte con sus seguidores.

