La más surrealista entrevista a Zlatan Ibrahimovic: Messi, pelea con King Kong y por qué no se tatúa las piernas

Zlatan Ibrahimovic, la gran figura del Milan (Foto: REUTERS/Ciro De Luca)

Zlatan Ibrahimovic, a sus 39 años, se convirtió en una pieza fundamental para impulsar el resurgimiento del Milan, club que luego de varias temporadas deambulando por la mitad de la tabla en la Serie A volvió a ser protagonista. Tras 12 jornadas, lidera el torneo con 28 unidades, una más que el Inter y cuatro más que Juventus (ganó los últimos 9 Scudettos) y Roma.

En la antesala al compromiso de mañana en la casa del siempre complicado Sassuolo, el goleador sueco concedió una hilarante entrevista a la UEFA, en la que explica la razón de sus tatuajes, qué sucedería si pelea con King Kong y quién patearía los penales si vuelve a compartir un campo de juego con Lionel Messi.

“Tengo 39 años y con lo que he hecho, ya no tengo obligación de trabajar, pero sigo teniendo esta pasión por lo que hago. Nunca estoy satisfecho, y siempre quiero más. No veo a muchos jugadores de mi edad que estuvieran, o estén, rindiendo como yo lo hago. En el momento en que un jugador pasa de los 30 años es cuando empieza a bajar y lo deja. Cuando cumplí los 30 empecé a ser aún mejor. Escucho a los atletas de Estados Unidos decir que se gastaron más de un millón de dólares para mantener su cuerpo en forma. Tengo 39 años. Estoy en forma. Rindo al más alto nivel. Gasto cero para mantenerme en forma. El secreto no es cuánto gastas, el secreto está en tu cabeza: cuánto quieres, cuánto estás dispuesto a sacrifica r. Ese es el secreto. Es la mentalidad y la mentalidad no cuesta nada”, comenzó su relato el máximo artillero de la Serie A con 10 tantos junto a Cristiano Ronaldo y Romelu Lukaku. La gran diferencia es que el sueco solamente disputó 6 partidos.

Ante la consulta sobre quién se haría cargo de los penales si vuelve a compartir con Lionel Messi, el 9 no lo dudó: “Yo tiraría los penaltis, al 100%, porque soy el capitán de ese equipo y decido quien tira los penaltis. Tiraría los tres primeros y luego le dejaría uno a él, y luego tiraría los siguientes tres, y le dejaría otro”. Ambos compartieron plantel durante una temporada en Barcelona, en la que juntos ganaron una liga, dos Supercopas de España, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Otro tema que se ahondó es sobre los impactantes tatuajes que tiene sobre su espalda. “El motivo es porque así no puedo verlos y no me puedo cansar de ellos, porque si los viese cada día, me cansaría de ellos. Y creo que ya he parado con los tatuajes. No tengo más (espacio) en mi espalda. Y mis piernas no las toco, porque son regalos para mí. En mi parte frontal no quiero hacerme nada”, explicó.

Debido a su gran presente (10 partidos, en los que aportó 11 goles y dos asistencias), es una constante que lo comparten con la famosa película del director David Fincher, The Curious Case of Benjamin Button (El curioso caso de Benjamin Button). “Lo estoy haciendo mejor porque soy la prueba viviente de ello. Benjamin Button es sólo una historia inventada. Soy el perfil perfecto para esa película. Yo estoy haciendo la película real y Benjamin Button era una película para el cine”, contestó ante la pregunta sobre quién envejece mejor.

Al ex Ajax, Juventus e Inter le plantearon qué sucedería si se enfrentara ante King Kong. Por su puesto, el futbolista contestó fiel a su estilo. “Destruiría a King Kong. 100%. Lo destruiría” , contestó sin dudar.

“¿Quién tiene menos probabilidades de ser domesticado entre Ibrahimovic y un león? “Zlatan, 100%. Puedes domar a un león, pero no puedes domar a Zlatan. Es un animal diferente”, concluyó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“El virus me desafió y le gané, pero tú no eres Zlatan”: el hilarante video de Ibrahimovic para concientizar sobre el COVID-19

A sus 39 años, Zlatan Ibrahimovic le envió un mensaje a la selección de Suecia: “Mucho tiempo sin vernos”