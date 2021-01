El verdadero motivo por el que Roger Federer romperá su racha de 22 presencias consecutivas y se ausentará del Australian Open

Luego de participar en el torneo desde 1999, el suizo estará ausente en el Australian Open (REUTERS/Issei Kato)

El mundo del tenis estaba expectante sobre la decisión de Roger Federer en participar del Australian Open. Pero lamentablemente, parece que el suizo no será parte del primer Grand Slam del año y sus razones no nacen a partir de su lesión de rodilla que lo tiene a maltraer hace varios meses. Si no que se trata de un motivo que nace desde el corazón de su familia y círculo íntimo.

Andre Sa, director de relaciones con los jugadores del Australian Open, reveló la principal causa de la ausencia del mítico tenista. “El motivo principal fue la cuarentena. Hablé con él hace un mes y le conté que tenía dos opciones. Una era que podía venir con la familia y hacer cuarentena. El problema es que Mirka y sus hijas no podían salir de la habitación durante 14 días”, explicó el dirigente en charla con Ace BandSports. Y agregó: “La excepción de salir es sólo para jugadores y él podía hacer actividades que su familia no como salir a entrenarse. Mirka no aprobó la idea”.

La otra opción en el abanico era que venga sólo Roger durante la duración del certamen. “Le comenté la otra alternativa y me respondió: ‘Tengo 39 años, cuatro hijos, 20 Grand Slams. Ya no estoy en época de estar cinco semanas lejos de mi familia”, concluyó Federer. Por causas de procedimientos de seguridad contra el Covid-19, el Australian Open fue aplazado tres semanas y tiene el inicio marcado para el día 8 de febrero.

Mirka, protagonista en la ausencia de Roger en el primer Grand Slam del año (REUTERS/Issei Kato)

El suizo no se perdía el primer gran torneo del año desde 1999 y, tras 22 ediciones consecutivas participando, se romperá esta increíble racha. Dentro de ese lapso, ganó el Grand Slam en seis ocasiones (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 y 2018), llegó a la semifinal en otros ocho y perdió la final sólo una vez: en 2009 frente a Rafael Nadal. Su primera vez allí, en el 99, había sido con una derrota en el debut de la qualy ante el francés Olivier Delaitre.

Por otro lado, sus entrenadores y cuerpo médico sabían que si Federer decidía jugar el torneo era un riesgo para la recuperación total de su rodilla lesionada y que estaría poniendo en riesgo el resto del año en caso de una nueva lesión. El objetivo de Roger es ganar nuevamente Wimbledon luego de la cancelación en 2020 e intentar conseguir una medalla dorada en singles en los Juegos Olímpicos de Tokio, un hito que le es esquivo hasta el momento.

Vale recordar que el último partido del suizo fue en las semifinales del Australian Open pasado donde perdió en sets corridos frente a Novak Djokovic, eventual campeón de aquella edición. Luego anunció que se operaría la rodilla derecha y que estaría ausente por al menos cuatro meses, fecha que terminó estirándose hasta el día de hoy.

