La Fórmula 1 postergaría su arranque por los rebrotes de COVID-19 y ya habría un nuevo calendario

Los rebrotes de la pandemia de COVID-19 empezaron a afectar a los calendarios del automovilismo de 2021. La esperanza con las distintas vacunas aún no puede con las nuevas olas de este virus que afecta al mundo y el deporte no es la excepción. La Fórmula 1 podría retrasar su inicio previsto en Australia para el 21 de marzo. El arranque sería una semana más tarde en Bahréin. De confirmarse, se sumará a las postergaciones de la IndyCar y la Fórmula E.

Las tres categorías sufren el complejo tema de tener que montar circuitos callejeros. Para evitar ese gasto millonario y que luego no se pueda correr, algo que vivió la Máxima en 2020, cuya cancelación en Melbourne fue horas antes del primer entrenamiento, se analiza pasar el inicio de la temporada para el otro fin de semana. Y la Federación Internacional del Automóvil (FIA) junto con Formula One Management (FIA), la empresa dueña de la F1, analizan los pasos a seguir.

Según el sitio especializado Motorsport, la postergación australiana es un hecho. El medio Racing News 365 afirmó que esa carrera será después de Brasil, que adelantaría una semana su evento. El nuevo calendario, que respeta las 23 competencias, ya estaría en poder de los equipos. El tema es complejo porque al modificarse las fechas se debe hacer un trabajo de logística importante con los cambios de vuelos y reservas de hoteles, por ejemplo.

Otras novedades son la baja de China, que estaba pautada para el 11 de abril. En su lugar iría Imola, el 18 del mismo mes y otro escenario que salvó las papas en 2020, Portimao, en Portugal, el 2 de mayo. La actividad anual se retrasaría una semana y la temporada terminaría como de costumbre en la última década, en Abu Dhabi, pero el 12 de diciembre.

En medio de temores globales por la nueva cepa de COVID-19, en Australia ya tomaron medidas sobre eventos deportivos. También Melbourne se prepara recibir el Abierto de Australia, el Grand Slam de tenis pautado del 8 al 21 de febrero. El gobierno del estado de Victoria ya confirmó que todos los jugadores que participan del torneo, deberán cumplir con la cuarentena de dos semanas desde su llegada a Australia para “garantizar la seguridad de todas las partes”.

Desde marzo de 2020, se establecieron estrictas reglas de confinamiento, lo que obliga a todas las personas que ingresaron en Australia y quienes se mueven entre estados a pasar dos semanas en hoteles designados.

En este país la F1 tiene el problema del armado del circuito urbano en el Albert Park de Melbourne, que suele iniciarse a fines de enero. Por ahora, no salieron a la venta las entradas. Se cree que a finales de enero se haría el anuncio para posponer el Gran Premio, que volvería al epílogo del ejercicio como hace más de 25 años.

Los antecedentes que se tomaron como referencia para el posible retraso son las postergaciones de los comienzos de la Fórmula E y la IndyCar. La categoría de autos eléctricos tenía previsto su arranque en Santiago de Chile con una doble fecha el 16 y 17 de enero. Pero por el cierre de fronteras con el Reino Unidos y como cinco equipos vienen de allí, se decidió posponer el evento, sin nueva fecha designada. Las carreras en la capital trasandina se iban a realizar también en un trazado urbano que se monta en el Parque O’Higgins.

En tanto que la categoría estadounidense, la segunda más importante de monopostos a nivel mundial detrás de la F1, hizo lo propio. Iba a poner primera el 7 de marzo en otro escenario callejero en San Petersburgo, en La Florida. Pero se pasó para el 25 de abril.

La situación es delicada. Lo sabe el presidente de la FIA, Jean Todt. “Esto no terminó. El confinamiento todavía puede suceder porque el virus está ahí. Hubo avances con las vacunas. Pero estoy seguro de que durante los próximos días, escucharemos muchos cambios potenciales en los diferentes calendarios, no solo en la F1, sino en otros calendarios. No podemos esperar tener una temporada normal”, reconoció.

Año nuevo, pero la pandemia de COVID-19 sigue golpeando. Las vacunas están dando aire de a poco en medio de los rebrotes y la nueva cepa. En este contexto la F1 está en alerta roja y como sus equipos en carrera, planean un cambio de estrategia.

Posible nuevo calendario 2021 de la Fórmula 1

1 28/3 GP de Bahréin Sakhir

2 18/4 GP de Emilia Romagna Imola

3 2/5 GP de Portugal Portimao

4 9/5 GP de España Barcelona

5 23/5 GP de Mónaco Montecarlo

6 6/6 GP de Azerbaiyán Bakú

7 13/6 GP de Canadá Montreal

8 27/6 GP de Francia Paul Ricard

9 4/7 GP de Austria Red Bull Ring

10 18/7 GP de Inglaterra Silverstone

11 1/8 GP de Hungría Hungaroring

12 29/8 GP de Bélgica Spa-Francorchamps

13 5/9 GP de Holanda Zandvoort

14 12/9 GP de Italia Monza

15 26/9 GP de Singapur Marina Bay

16 3/10 GP de Rusia Sochi

17 10/10 GP de Japón Suzuka

18 24/10 GP de los Estados Unidos Austin

19 31/10 GP de México Hermanos Rodríguez

20 7/11 GP de San Pablo Interlagos

21 21/11 GP de Australia Melbourne

22 5/12 GP de Arabia Saudita Yeda

23 12/12 GP de Abu Dhabi Yas Marina

