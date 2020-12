La figura de Nacional que tiene Gallardo en los planes habló sobre su chance de ser refuerzo de River

Gabriel Neves sobre los rumores de River

Aunque el mercado de pases aún no se abrió y la Copa Libertadores se encuentra en etapa de definiciones, los rumores sobre incorporaciones se desataron en el Mundo River. El que sonó con más fuerzas en las últimas horas es el de Gabriel Neves, la gran figura de Nacional de Uruguay.

El encargado de darle rienda suelta a esta información fue nada más ni nada menos que Alejandro Balbi, vicepresidente del Bolso. “Hubo contactos con River por Gabriel Neves. Humildemente, es un jugador para River y ojalá a futuro se haga porque el fútbol uruguayo es vendedor”, reconoció el mandatario.

Gabriel Neves es la principal figura de Nacional de Uruguay (AFP)

El mediocampista, que fue titular en el partido de ida por los cuartos de final ante el Millonario (cayeron por 2 a 0 debido a los goles de Gonzalo Montiel y Bruno Zuculini -mañana se define la serie en Montevideo-), tiene 23 años, es una pieza inamovible dentro del esquema diseñado por Jorge Antonio Giordano y fue convocado por el Maestro Tabárez en la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

En la previa al choque de mañana ante los de Núñez, Neves fue consultado en conferencia de prensa sobre su posible desembarco al fútbol argentino. “Me ha llegado un poco eso, pero la verdad, como siempre lo digo cuando hablo, no es algo que manejo yo, me mantengo al margen de eso. Es mi representante quien habla. No tengo ni la mínima idea, más allá de lo que leo en las redes o de los periodistas que me preguntan. La verdad que no tengo ni idea”, comentó.

“Yo estoy acá, pensando en Nacional. Justamente tenemos un partido contra River que me parece que es mucho más importante pensar en eso, en tratar de ganarlo y en estar con mis compañeros que pensar en lo que pueda pasar”, recalcó.

El comunicado de Pol Fernández ante los rumores de un posible desembarco en River

Un caso contrario es el de Pol Fernández, en conflicto con Boca. Pese a ser un viejo anhelo del Muñeco, el mediocampista cuyo pase pertenece al Cruz Azul de México utilizó sus redes sociales para desterrar la información: “Debido a la información que está circulando, quiero aclarar que una vez finalizado mi contrato con Boca no voy a continuar mi carrera en el país. Cruz Azul es dueño de mi pase, por lo tanto, una vez que finalice mi contrato voy a regresar a México para poder resolver mi futuro. Quiero agradecerles a los hinchas y a mis compañeros por el apoyo y el cariño que me brindaron este año que estuve en el club”, manifestó.

Tomás Pochettino, en la mira de Marcelo Gallardo (FotoBaires)

La otra variante que sonó en las últimas horas es la de un hombre surgido de la cantera del Xeneize: Tomás Pochettino. El mediocampista de Talleres de Córdoba seduce por su polivalencia y consideran que podría suplir el hueco que dejó Exequiel Palacios cuando fue transferido al Bayer Leverkusen.

El joven de 24 años le hizo un guiño al Muñeco tras salir a la luz el interés del Millonario. “Me gusta que cualquier técnico me nombre. Cuando hablan de uno, es porque está haciendo las cosas bien. Hoy estoy con la cabeza en el equipo y en Talleres”, esbozó.

