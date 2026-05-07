María Fernanda Cabal le “cantó la tabla” a Aida Quilcué, que convocaría a las mingas ante sospechas de fraude: “Este país se cansó de sus amenazas”

La senadora María Fernanda Cabal se despachó contra su colega, Aída Quilcué, por fomentar según ella un nuevo "estallido social" - crédito Colprensa - REUTERS

Las declaraciones de la senadora oficialista Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial del candidato Iván Cepeda, en las que advirtió que se convocarían mingas si se detectaba fraude electoral en los comicios del domingo 31 de mayo, causaron el jueves 7 de mayo una fuerte reacción de la también congresista María Fernanda Cabal, que en sus redes sociales lanzó pullas ante lo que sería esta iniciativa.

En efecto, Cabal acusó públicamente a Quilcué de recurrir a amenazas y con una publicación en su perfil de X fue contundente frente a lo que serían estas convocatorias, promovidas por la parlamentaria indígena. “Este país se cansó de sus amenazas Aida. Ustedes no tienen ni más ni mejores derechos. A Colombia la vamos a defender con el poder de la Constitución y la Ley”.

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La senadora María Fernanda Cabal se pronunció en sus redes sociales sobre la convocatoria de Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, a llevar a cabo mingas ante sospechas de fraude electoral - crédito @MariaFdaCabal/X

La controversia surgió tras un acto político celebrado en Montería (Córdoba), en el que Quilcué dirigió un mensaje de alerta a sus simpatizantes sobre el riesgo de irregularidades en los comicios. “Si detectamos un fraude electoral se convocarán las mingas indígenas”, declaró la congresista, en medio de la movilización de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), con delegaciones indígenas y dirigentes políticos.

En ese sentido, la dirigente indígena pidió a la ciudadanía fortalecer la vigilancia sobre el proceso electoral y rechazó la compra de votos. “Seguiremos en este proyecto del cambio que deja el presidente Gustavo Petro; seguiremos esa lucha y ese legado porque este proyecto político es de transformación. Por eso invito a multiplicar el voto, pero no el voto comprado”, sostuvo la senadora durante este evento.

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De esta manera, Quilcué se sumaría a las recientes declaraciones del jefe de Estado, Gustavo Petro, que expresó sus inquietudes sobre el sistema informático utilizado por la Registraduría Nacional. “No solo es el mismo software del año 2022, sino del 2014 donde la justicia en sentencia encontró el fraude y ordenó cambiarlo por uno estatal”, afirmó el mandatario en afirmaciones hechas en su perfil en la red social X.

Colombia elegirá el 31 de mayo a su nuevo presidente, con miras al periodo 2026 - 2030, como sucesor de Gustavo Petro - crédito Catalina Olaya - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Registraduría salió en defensa de la legalidad de las elecciones y cuestionó las “narrativas de desinformación”

El registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, defendió la integridad del proceso y criticó la propagación de relatos llenos de inexactitudes. “Que narrativas de desinformación terminen enfrentando a la sociedad es lo que a mí me preocupa. No me preocupo frente a la Registraduría, sino que la sociedad colombiana se enfrenten jurados con testigos, jurados con militantes de partidos y terminemos animando una tragedia”, dijo.

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Y agregó que, en Colombia, a diferencia de muchas naciones, “la desinformación genera muerte. Y qué pena decirlo, pero es así”, remarcó el registrador, que también indicó que el código fuente del software electoral está disponible para auditoría de los partidos. Con ello, le salió al paso una vez más a lo expresado por Petro, que ha puesto en duda la legitimidad del proceso que se adelantará en cerca de 24 días.

Hernán Penagos afirmó que el código fuente está a disposición de los auditores de los diferentes partidos políticos - crédito Registraduría

“Cualquier técnico conocedor del tema sabe que desde líneas de programación que se están exponiendo, que el tiempo que se está dando para ello y que los técnicos que están resolviendo preguntas allá en las salas de auditoría de la Registraduría son suficientes para garantizar la fiabilidad de esos software”, acotó Penagos, que ha sido blanco de duras críticas por parte de los sectores afines al Ejecutivo y al candidato Cepeda.

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Mientras tanto, el movimiento indígena reforzó su presencia en los actos políticos del Pacto Histórico, con la llegada de Quilcué a Montería escoltada por la guardia indígena y la fuerza pública, tras haber pasado por Tuchín, donde reiteró la importancia cultural del sombrero vueltiao para la región. Así pues, los reflectores están puestos sobre la confianza en el sistema electoral, de cara a un proceso trascendental para el país.