¿Dardo para River? El polémico comentario de Toto Salvio mientras transmitía por Twitch

El dardo de Toto Salvio ¿para River?

El triunfo de River ante Nacional de Uruguay por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores volvió a poner en discusión la supuesta ayuda arbitral, más precisamente del VAR, al Millonario a la hora de sancionar penales a favor.

En Boca no estuvieron exentos de esto. Primero fue el vicepresidente Mario Pergolini quien acusó a la Conmebol de tener “preferencia por los colores rojo y blanco”, en claro malestar por los fallos que perjudicaron a Boca en la revancha de los octavos ante Inter en la Bombonera.

Menos polémicos fueron Lisandro López y Miguel Ángel Russo sobre la forma en que se aplica la tecnología en el fútbol Sudamericano. “Del VAR no me quiero meter, no me gusta mucho hablar porque estoy en contra de todo eso. No me gusta. Pero no me quiero meter en eso porque voy a salir para cualquier lado y no es momento”, comentó el defensor.

Mientras que el DT consideró: “No me da miedo que el VAR sea determinante en la Libertadores. No es mi rival. No es el que tengo que enfrentar o vencer. Tengo que ganarle al rival de la mejor manera y forma posible”. Y agregó: “Son situaciones que te pueden favorecer o perjudicar. Si enfocamos que el VAR es nuestro rival estamos confundidos. Buscaremos que el VAR no nos perjudique con nuestra manera y formas”.

El que dejó la diplomacia de lado fue Eduardo Salvio. Aunque no hizo referencia directa a River, el Toto tiró un dardo por elevación para el rival de toda la vida mientras transmitía por Twitch: “Ya sabés a quién le pitan todos los penales... Vos sabés a quién le cobran penal”.

Mientras disputaba un encuentro al FIFA en la Play Station con Sebastián Fernández, reconocido youtuber argentino e hincha de Independiente, el delantero de Boca salió al cruce de su rival que lo acusó de que le cobran todo.

“Como estás acostumbrado a pedir, eh. Sin vergüenza. Claro, ¿no?. Cuando tenés la azul y oro te los pitan todos, ¿no? Sin vergüenza”, le recriminó en broma Seba Fernández. A lo que Toto Salvio contestó: “Sí, sí, se nota. Ya sabés a quién le pitan todos los penales... Vos sabés a quién le cobran penal”. Y recordando la serie entre River e Independiente por la Copa Libertadores 2018, el youtuber concluyó: “A mí esos mismos me serrucharon...”.

