El Cholo Simeone expresó su dolor por la muerte de Maradona: “Diego no se puede ir, ha sido y es el mejor del mundo”

Simeone habló de la muerte de Maradona

La leyenda del fútbol argentino Diego Maradona murió este miércoles a los 60 años por un paro cardíaco en su quinta en el Tigre en donde se encontraba recuperándose de su última operación. El campeón mundial en México-1986, considerado por muchos el mejor jugador de la historia, había sido intervenido de un coágulo en la cabeza a principio de noviembre. La noticia fue un tsunami mundial que acaparó todas las portadas y noticieros y conmovió a millones de personas.

Diego Simeone, ex compañero de Diego Maradona en el seleccionado argentino y en el Sevilla, expresó que con la muerte del astro internacional se fue “el mito”, pero que su legado seguirá presente ya que “ha sido y es” el mejor jugador del mundo.

Luego del partido que afrontó el Atlético de Madrid en la Champions League, el Cholo manifestó su tristeza por la muerte de Maradona pero aún en el dolor pudo describir su sentimiento. “Es duro y difícil para todos, a todos los que nos tocó compartir vivencias con Diego. Se nos va un mito”, inició el entrenador del Colchonero.

“Nosotros, en nuestra época, nacimos mirando al Diego que empezaba a jugar al fútbol y fue la guía de lo que era jugar al fútbol. Nos duele a todos”, prosiguió el Cholo en declaraciones al canal español Movistar+. “Maradona es fútbol, es argentino... Tuvo ese carácter rebelde que evidentemente lo identificó donde estuvo. Me quedo con el espacio que me tocó vivir a mí cerca de él”, remarcó.

Dentro de esos recuerdos, Simeone evocó que Maradona “siempre se comportó fantásticamente” con él cuando coincidieron en Sevilla y en el seleccionado argentino.

“Me cuidó, me invitó a su casa cuando estábamos en Sevilla y yo era muy joven. Y me mostró lo que era la selección y lo que se sentía por jugar en la selección”, siguió Simeone, con los ojos visiblemente vidriosos de contener el llanto. “En el momento que te cuentan que se fue Diego, decís: No, no se puede ir. Seguramente quedará dando vuelta por todos los campos del fútbol porque ha sido y es el mejor del mundo”, completó.

Diego Armando Maradona será velado en la Casa Rosada, según confirmaron fuentes oficiales, luego de que la familia aceptara la propuesta que le hizo llegar el Gobierno. El lugar elegido para la ceremonia fúnebre será el mismo salón donde se realizaron las exequias de Néstor Kirchner, en octubre de 2010, hace ya 10 años.

Cuatro fiscales estarán a cargo de la investigación de las causas y circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida este miércoles en el partido bonaerense de Tigre, según dispuso la Justicia de San Isidro. Y la familia de la leyenda del fútbol mundial autorizó para que se le realice hoy mismo una autopsia al cadáver con el fin de determinar el estado en el que perdió la vida.

Por la jurisdicción donde ocurrió el hecho, la causa está a cargo de la fiscal Laura Capra, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez, quien, junto a dos secretarios, trabaja en el Sanatorio privado San Andrés, donde Maradona pasaba sus días después de ser operado de un coágulo en la cabeza.

