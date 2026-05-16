Colombia

Grupo Nutresa concretó la adquisición total de Mimo’s fortaleciendo su presencia en el mercado de helados

La adquisición del 100% de las acciones de la cadena, efectuada el viernes 15 de mayo, responde a la estrategia de diversificación y amplía la cobertura del conglomerado en el sector nacional de postres y helados

Guardar
Google icon
Grupo Nutresa adquiere Mimo’s por $50.000 millones y refuerza su liderazgo en el sector de helados en Colombia - crédito Helados Mimo´s
Grupo Nutresa concreta la adquisición total de Mimo’s y fortalece su presencia en el mercado colombiano de helados - crédito Helados Mimo´s

La toma de control del 100% de las acciones de Mimo’s, efectivizada el 15 de mayo de 2026, consolida la estrategia de Grupo Nutresa para diversificar y fortalecer su desempeño en uno de los segmentos con mayor potencial de crecimiento en el rubro de alimentos en Colombia.

Con más de cinco décadas de trayectoria en el país y una red de más de 200 puntos de venta, la nueva subsidiaria potencia la presencia del conglomerado en el sector de postres y helados, en los que Nutresa ya se posiciona como líder con la marca Crem Helado, y amplía su alcance frente a competidores como McDonald’s, según informó el propio grupo a través de la Superintendencia Financiera.

PUBLICIDAD

La operación por la cual Nutresa incorpora a Mimo’s se había anunciado durante 2025, año en el que la adquisición se valoró en $50.000 millones.

De acuerdo con datos oficiales entregados por el conglomerado y citados por La República, el segmento de helados generó en 2025 ingresos por $858.000 millones, equivalente a poco más del 4% del total de $20,6 billones reportados ese año por la compañía.

PUBLICIDAD

La adquisición de Mimo’s por $50.000 millones le permite a Grupo Nutresa potenciar su portafolio frente a rivales como McDonald’s en el sector de postres - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters
La adquisición de Mimo’s por $50.000 millones le permite a Grupo Nutresa potenciar su portafolio frente a rivales como McDonald’s en el sector de postres - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Este dato, extraído del informe financiero más reciente, identifica a los helados como la segunda línea de negocio con menores ingresos dentro del portafolio general, lo que explica la apuesta de Nutresa por fortalecer esta división con la integración de Mimo’s, que durante 2025 preveía ventas por $85.000 millones.

La integración se produce tras varios meses de negociación, iniciadas en agosto de 2025 con la suscripción del contrato de compraventa de acciones de P.C.A. Productora y Comercializadora de Alimentos, sociedad propietaria de Mimo’s.

Hasta la fecha de la transacción, la cadena pertenecía al Grupo IGA —nacido de la fusión entre Inmaculada Guadalupe y Amigos en Compañía, IGA, y el Grupo Conboca, operador de Kokoriko y Palos de Moguer— y posteriormente a un fondo de inversión que concretó ahora la venta a Nutresa.

La nueva filial, fundada en Medellín en 1971, es reconocida por la innovación que supuso la popularización del helado blando con cobertura de chocolate.

Dispone de una planta de producción en la capital antioqueña, con una capacidad superior a cinco millones de litros anuales, cifra que refuerza el músculo industrial de Nutresa de cara a la competencia y la expansión nacional.

Lucas Muñoz, gerente general de Mimo’s, había anticipado en abril de 2025 en declaraciones recogidas por el medio citado que la cadena planeaba la apertura de 35 nuevos puntos de venta ese año y reveló la existencia de “un aliado específico”, aunque declinó en ese momento precisar su identidad. “No puedo decirlo en este momento, pero es un aliado que viene”, declaró Muñoz al medio económico.

Mimo’s, fundada en 1971 en Medellín, prevé cerrar 2025 con ventas por $85.000 millones y la apertura de 20 nuevos locales - crédito Helados Mimo´s
La marca Mimo’s, con más de cinco décadas de historia, aporta una planta de producción en Medellín con capacidad superior a cinco millones de litros anuales - crédito Helados Mimo´s

Con la adición de Mimo’s, Nutresa incorpora un nombre con peso propio y suma capacidades a una división que ya compite con Crem Helado, Bocatto, Polet y Aloha.

El conglomerado —dirigido por Jaime Gilinski— refuerza así su portafolio en un escenario marcado por el crecimiento acelerado del consumo de helados y el desafío de ampliar la oferta en tiendas de barrio, supermercados y el canal tradicional, respaldándose en la identidad local y la experiencia de marca de Mimo’s.

Entre enero y marzo de 2026, Grupo Nutresa alcanzó ingresos por $5,2 billones, dato que representa un aumento de 6,6% con respecto al mismo periodo del año anterior, según los informes oficiales presentados por la compañía.

El resultado operativo arroja un ebitda de $1,04 billones, lo que constituye un crecimiento del 42,2% y un margen sobre ventas del 20,0%. No obstante, el conglomerado reportó pérdidas por $15.448 millones en el trimestre.

Billionaire Jaime Gilinski speaks during a Grupo Sura shareholders meeting in Medellin, Colombia, on Wednesday, April 20, 2022. Gilinski is seeking to buy an additional stake of up to 6.5% in financial holding Grupo Sura, in an offer that runs through April 25.
El segmento de helados de Grupo Nutresa generó ingresos por $858.000 millones en 2025, representando más del 4% de los ingresos totales de la compañía - crédito Edinson Ivan Arroyo Mora/Bloomberg

El propio Jaime Gilinski, presidente de Nutresa, explicó al medio económico que “el sólido desempeño de Grupo Nutresa en el primer trimestre de 2026 evidencia la ejecución exitosa de nuestra estrategia de crecimiento e inversión rentable y de excelencia operativa. Continuaremos invirtiendo en nuestras marcas con un firme compromiso con la innovación, la asequibilidad y la generación de valor sostenible a largo plazo”.

En el mercado colombiano, la compañía sumó ingresos por $3,3 billones durante el primer trimestre, reflejando un incremento de 14,3% frente al periodo anterior. Convertido a dólares, este resultado representa USD 887,8 millones y un crecimiento en moneda extranjera del 29,5%, según los datos consolidados del grupo.

Una familia feliz de cuatro personas come helados de cono cubiertos de chocolate; los niños tienen chocolate en sus caras. Se ve una tienda de helados al fondo.
La marca Mimo’s, con más de cinco décadas de historia, aporta una planta de producción en Medellín con capacidad superior a cinco millones de litros anuales - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

En la segmentación por líneas de negocio, la división de helados lideró el crecimiento con 31,5%, por encima del café (27,2%) y las galletas y snacks (25,4%), resultados que Nutresa atribuyó en su informe a la recuperación del consumo y a la ampliación estratégica del portafolio tras la incorporación de Mimo’s.

El conglomerado informó que seis de sus ocho divisiones de negocio presentaron incrementos de doble dígito durante el trimestre, confirmando la relevancia de la reciente adquisición.

La operación refuerza la capacidad de Nutresa para ampliar su cobertura en el competitivo segmento de postres y helados en Colombia, con una red de distribución robusta y un liderazgo sostenido en ventas minoristas y supermercados.

Temas Relacionados

Grupo NutresaHelados Mimo´sSuperintendencia FinancieraJaime GilinskiColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Armando Benedetti y Procuraduría se pronunciaron por el atentado armado contra el exalcalde Devia Escobar en Meta

Las secuelas del crimen han puesto en la mira la respuesta institucional y la urgencia de nuevas garantías públicas en medio de un ambiente electoral tenso

Armando Benedetti y Procuraduría se pronunciaron por el atentado armado contra el exalcalde Devia Escobar en Meta

Paloma Valencia exigió al Gobierno Petro investigar el asesinato del coordinador de campaña en el departamento del Meta de Abelardo de la Espriella

La candidata presidencial por el Centro Democrático expresó solidaridad con la familia del exalcalde Rogers Mauricio Devia y pidió garantías para la oposición política

Paloma Valencia exigió al Gobierno Petro investigar el asesinato del coordinador de campaña en el departamento del Meta de Abelardo de la Espriella

El Ejército Nacional incauta ambulancia con 207 kilos de cocaína en Huila

El sofisticado camuflaje frustró a las fuerzas armadas, que ahora aumentan la vigilancia para detectar el uso ilícito de vehículos oficiales en nuevas rutas

El Ejército Nacional incauta ambulancia con 207 kilos de cocaína en Huila

EN VIVO - Santa Fe vs. Junior por las semifinales de la Liga BetPlay 2026: Inicia la serie para definir al primer finalista

El encuentro entre Leones y Tiburones tendrá su primer capítulo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde ambos conjuntos buscarán tomar ventaja en la eliminatoria. El partido de ida está programado para el sábado 16 de mayo, con inicio a las 8:30 p. m.

EN VIVO - Santa Fe vs. Junior por las semifinales de la Liga BetPlay 2026: Inicia la serie para definir al primer finalista

Defensoría del Pueblo condenó nuevo atentado en el que perdió la vida Julián Cardona, excandidato a la Alcaldía de Cubarral, Meta

Un comunicado de la Defensoría manifestó inquietud por el impacto de los hechos violentos registrados, al advertir que las continuas amenazas elevan los peligros para la estabilidad política y la convivencia social en la zona

Defensoría del Pueblo condenó nuevo atentado en el que perdió la vida Julián Cardona, excandidato a la Alcaldía de Cubarral, Meta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

La defensa de ‘Simón Trinidad’ apeló la decisión de la JEP y pidió que el exguerrillero de las Farc sea considerado víctima del conflicto en Colombia

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

ENTRETENIMIENTO

Shakira habló de su participación en el Mundial 2026: “Tiene un significado más profundo para mi vida”

Shakira habló de su participación en el Mundial 2026: “Tiene un significado más profundo para mi vida”

Identidad y familia: el nuevo álbum de Maluma mira al pasado y celebra la memoria

The Rasmus traerá los 2000 de regreso a Colombia: fecha, lugar y precios

Ryan Castro llevó un polémico regalo a Davoo Xeneize y La Cobra y así reaccionaron: “Mire lo que le traje, de corazón”

Aida Victoria Merlano respondió tras la intervención del Icbf y el comunicado de Juan David Tejada: “Tengo el derecho, la verdad y las pruebas”

Deportes

EN VIVO - Santa Fe vs. Junior por las semifinales de la Liga BetPlay 2026: Inicia la serie para definir al primer finalista

EN VIVO - Santa Fe vs. Junior por las semifinales de la Liga BetPlay 2026: Inicia la serie para definir al primer finalista

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional-EN VIVO, semifinales playoffs Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde Ibagué

Jorge Luis Pinto apoyó a Roger Martínez y habló de la selección Colombia para el Mundial 2026: “Le hallo la razón”

Etapa 8 del Giro de Italia: el ecuatoriano Jonathan Narváez consiguió su segundo triunfo, y así le fue a los colombianos

Copa Imposible: grupos y calendario del torneo juvenil que disputarán la selección Colombia y equipos de la Liga BetPlay