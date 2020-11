Profundo dolor de César Luis Menotti por la muerte de Diego Armando Maradona: “Estoy hecho mierda”

Menotti fue uno de los entrenadores que marcó a Maradona

Muchas personas han formado parte de la vida de Diego Maradona, quien falleció este miércoles tras sufrir un paro cardíaco en el domicilio de la localidad de Tigre donde se recuperaba de su última internación. Pero no tantos tuvieron la importancia que tuvo César Luis Menotti, uno de los entrenadores que acompañó al astro del fútbol mundial en sus primeros pasos y que lo dirigió en la Selección.

En diálogo con TyC Sports, Menotti expresó todo su dolor por la muerte de uno de los jugadores más icónicos de la historia. “Estoy destruido. No hay opiniones para hacer ahora y en este momento”, comenzó el estratega que fue campeón del mundo en 1978 y ganó junto a Diego la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 de Japón 1979.

El Flaco afirmó que la noticia lo dejó pasmado, al punto de pensar que se trataba de un rumor falso o un dato desproporcionado sobre su estado de salud, que tan golpeado estuvo en los últimos años.

“Conocí a toda su familia, lo conocí desde pibe y no lo puedo creer, porque la realidad es que cuando escuché las noticias me parecía que estaban exagerando, que no era realidad, pero evidentemente es lo que pasó”, explicó Menotti.

Por último, el técnico de origen rosarino, quien dirigió a Diego en la Albiceleste entre 1977 y 1982, aseguró que “uno en los últimos tiempos se sentía un poco más tranquilo, porque estaba más cuidado, controlado por varios médicos y más alejado de un montón de cosas y es sin dudas una sorpresa trágica”.

“Estoy hecho mierda, no tengo más ganas de hablar”, sentenció el Flaco Menotti antes de terminar un diálogo televisivo en el que expresó el dolor que siente todo un país con la pérdida de uno de los emblemas más importantes del deporte.

Diego Maradona que falleció a los 60 años tras sufrir un paro cardiaco en un domicilio de la localidad de Tigre, en la provincia de Buenos Aires. En esa casa pasó sus últimos días recuperándose de la cirugía a la que se sometió el pasado martes 3 de noviembre, cuando fue operado de un hematoma subdural. Este miércoles, a casi un mes de esa intervención, sufrió una descompensación y luego falleció tras pasar sus últimos días entre la internación, la angustia y el sufrimiento.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Así reflejaron los principales portales del mundo la muerte de Diego Maradona: “Se fue un genio”

El dolor de Guillermo Coppola por la muerte de Maradona: “Prefiero no creerlo y pensar que es un sueño”

“Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno”: el sentido mensaje de Lionel Messi por la muerte de Maradona